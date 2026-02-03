La borrasca Leonardo pone en jaque al Estrecho: camiones retenidos y riesgo de cierre total del Puerto de Algeciras

La llegada de la borrasca Leonardo al estrecho de Gibraltar ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguridad y coordinación en los puertos de la comarca, con especial incidencia en el Puerto de Algeciras, donde continúa restringido el acceso de camiones con destino a Tánger Med ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) mantiene operativas de forma extraordinaria las áreas de estacionamiento de la Operación Paso del Estrecho (OPE) del Llano Amarillo y el antiguo muelle Pesquero para ordenar la llegada de camiones procedentes de los polígonos industriales, en coordinación con el resto de administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha agradecido públicamente la paciencia de los transportistas ante una situación “atípica” provocada por circunstancias “absolutamente excepcionales”.

Durante la jornada de este martes 3 de febrero, las líneas marítimas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger Med permanecen operativas. Sin embargo, el puerto marroquí ha anunciado su cierre marítimo desde las 00:00 del miércoles 4 hasta las 17:00 del jueves 5 de febrero, salvo que se produzca una mejora sustancial del tiempo. De confirmarse esta previsión, no habrá conexiones con Tánger Med para pasajeros, vehículos ni camiones durante gran parte del miércoles y el jueves.

El cierre responde a una decisión adoptada por las autoridades marroquíes “en favor de la seguridad de las navieras, los pasajeros y las infraestructuras portuarias”, ante un temporal que se anuncia especialmente adverso en el norte del país. En paralelo, las terminales de contenedores del Puerto de Algeciras contemplan la posibilidad de parar operaciones miércoles y jueves, en función de la evolución de la meteorología.

La Autoridad Portuaria mantiene además la recomendación de evitar circular por el recinto portuario a los vehículos ajenos a la actividad estrictamente portuaria, ante el riesgo de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

Tarifa, sin conexiones con Tánger Ciudad

La situación es aún más restrictiva en el Puerto de Tarifa, donde las navieras han cancelado todas las salidas de la línea Tarifa–Tánger Ciudad durante las jornadas del martes y el miércoles, 3 y 4 de febrero, como medida preventiva.

Relacionado Tarifa activa el Plan Municipal de Emergencia en nivel 1 ante la previsión de fuerte temporal

Según ha informado la Autoridad Portuaria, la Aemet ha activado una alerta naranja, con potencial evolución a nivel rojo, por viento y fenómenos costeros en el área del Estrecho. El aviso estará vigente desde las 22:00 de este martes hasta las 16:00 del miércoles, con rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Fuentes portuarias advierten de que este miércoles podrían cancelarse todas las salidas de buques, dependiendo de la intensidad final del temporal.

Marruecos, en alerta roja por lluvias y viento

La situación meteorológica al otro lado del Estrecho refuerza el escenario de incertidumbre. La Dirección General de Meteorología de Marruecos (DGM) ha activado alertas por lluvias torrenciales, fuertes vientos, nevadas y frío intenso, con especial incidencia en el noroeste del país. El miércoles se espera la alerta roja por precipitaciones de entre 100 y 150 litros por metro cuadrado en provincias como Tánger y Tetuán, además de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

El temporal ya ha provocado graves inundaciones en localidades como Alcazarquivir, donde el Ejército permanece desplegado para evacuar a la población tras la crecida del río Loukkos. Medios locales apuntan a más de 20.000 personas evacuadas, mientras las autoridades han suspendido las clases y limitado el acceso a las zonas afectadas.

Con este escenario, los puertos del Estrecho afrontan horas decisivas, pendientes de una evolución meteorológica que marcará el ritmo del tráfico marítimo y terrestre en uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa.