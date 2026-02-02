Camiones por todas partes en Palmones: el alcalde de Los Barrios alerta del colapso por el cierre del Puerto de Algeciras

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, en un vídeo difundido en redes sociales en el que alerta del colapso que sufre Palmones por la saturación de camiones.

El parque empresarial de Palmones se ha convertido en un auténtico aparcamiento improvisado de camiones. Así lo ha denunciado este lunes por la mañana el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, en un vídeo difundido en redes sociales en el que alerta del colapso que sufre la zona y pide “muchísima precaución” a quienes tengan que desplazarse o realizar compras en este espacio comercial.

Rodeado de vehículos pesados, el regidor explica que la situación es consecuencia directa del temporal que afecta al Estrecho y que ha provocado el cierre parcial del Puerto de Algeciras, especialmente para los camiones con destino a Tánger Med. “Después de muchísimos años nos encontramos con una situación climatológica muy adversa y, ante la falta de infraestructuras de aparcamiento para prever este tipo de escenarios, se está colapsando gran parte de la zona aledaña al puerto”, señala.

Aunque la acumulación de camiones se extiende por distintos puntos del Campo de Gibraltar, Alconchel explica que en Palmones la concentración es mayor porque los transportistas “tienen aquí todo tipo de servicios”, lo que ha convertido al parque empresarial en el lugar elegido para las esperas. Una decisión que, según subraya, está generando numerosas quejas tanto de usuarios como de negocios de la zona.

El alcalde insiste en que se trata de un problema que el Ayuntamiento de Los Barrios está asumiendo “sin tener mucho o nada que ver”, y advierte de que las consecuencias acabarán recayendo sobre las arcas municipales. “Basura por todos lados, señales rotas, acerado dañado… cuando esto pase, nadie va a aparecer y, como siempre, el marrón se lo comerá el Ayuntamiento”, lamenta.

Desde el Consistorio se han habilitado zonas para facilitar el estacionamiento y la circulación, especialmente en la avenida de los Empresarios, y se está colaborando con los medios disponibles. Sin embargo, Alconchel reconoce que las medidas resultan insuficientes ante el volumen de tráfico pesado. “El flujo de camiones es tan intenso que, por muchos que salgan, siguen llegando más de los que se van”, explica, pese al control del tráfico por parte de las fuerzas de seguridad.

El regidor vuelve a incidir en que el Parque Empresarial de Palmones “es un parque comercial, no un aparcamiento de camiones”, y hace un llamamiento a la prudencia. “Hay mucha saturación de camiones y mucho movimiento por todos los viales. Pido a vecinos y visitantes que extremen el cuidado al desplazarse”, concluye.

La situación se enmarca en un contexto más amplio que afecta a toda la comarca. El acceso de camiones al Puerto de Algeciras con destino a Tánger Med continúa restringido este lunes mientras la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras trata de normalizar la operativa tras varios días de temporal. Los vehículos que no pueden acceder al preembarque están siendo derivados a polígonos industriales del Campo de Gibraltar, en coordinación con la Guardia Civil.

Mientras tanto, el tráfico marítimo se mantiene con posibles retrasos en las líneas con Ceuta, el puerto de Tarifa permanece cerrado y el Estrecho sigue bajo aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros, una situación que, según la Aemet, podría empeorar a lo largo de la tarde.