El Puerto de Algeciras gestiona una Operación Paso del Estrecho solo para camiones, con más de 3.000 vehículos en movimiento

El Puerto de Algeciras vive una situación sin precedentes. Por primera vez en su historia, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) se ha visto obligada a restringir la entrada de camiones al recinto portuario debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al estrecho de Gibraltar. Una decisión inédita que evidencia el nivel de saturación alcanzado tras varios días de temporal.

Así lo ha reconocido este lunes al mediodía Manuel Sánchez Alcázar, jefe de Protección y portavoz de la APBA para la Operación Paso del Estrecho (OPE), quien ha explicado que el puerto está gestionando una especie de OPE exclusiva para camiones, “mucho más compleja” que la habitual de vehículos de turismo.

“Estamos viviendo una Operación Paso del Estrecho de camiones, pero con una dificultad muy superior”, ha señalado. El tamaño de los vehículos, de entre 18 y 20 metros —muchos de ellos articulados—, multiplica la complejidad logística. “Mover este tipo de tráfico pesado es extremadamente complicado y nunca antes nos habíamos enfrentado a algo así”, ha subrayado.

Desde el pasado jueves, 29 de enero, cuando el temporal obligó a paralizar parcialmente el tráfico marítimo, el volumen de camiones gestionado ha sido extraordinario. Según los datos aportados por Sánchez Alcázar, alrededor de 3.000 camiones han cruzado entre Algeciras y Tánger Med en ambos sentidos desde el inicio de la incidencia, una cifra que da idea de la presión operativa que soporta el puerto.

El dato más revelador se produjo este domingo, cuando llegaron a embarcar rumbo a Tánger Med 1.100 camiones en una sola jornada. “Eso demuestra que estamos prácticamente al límite operativo. No damos a más”, ha reconocido el portavoz portuario.

Ante esta situación, la Autoridad Portuaria mantiene una coordinación constante con el resto de administraciones implicadas —Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y la Delegación del Gobierno— para regular de forma escalonada la entrada de camiones desde el exterior al interior del recinto portuario. El objetivo es evitar un colapso mayor tanto en el puerto como en el conjunto de la comarca.

“Traer más camiones sin control solo serviría para congestionar aún más el puerto y todo el Campo de Gibraltar”, ha advertido Sánchez Alcázar, justificando así la restricción de accesos que sigue vigente para los camiones con destino a Tánger Med.

La APBA mantiene abiertos los accesos para los vehículos con destino a Ceuta y a las terminales de contenedores, mientras los ferris continúan operando con posibles retrasos. En paralelo, el puerto de Tarifa permanece cerrado este lunes por el temporal, una circunstancia que añade más presión al sistema logístico del Estrecho.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha calificado el escenario como de “circunstancias absolutamente excepcionales” y ha destacado la “paciencia” de los transportistas ante una situación “muy atípica” que nadie recuerda en la historia reciente del puerto. No obstante, ha advertido de que los pronósticos meteorológicos podrían complicar aún más la conexión con Tánger Med en los próximos días.