Tarifa activa el Plan Municipal de Emergencia en nivel 1 ante la previsión de fuerte temporal

El Ayuntamiento de Tarifa activará este martes, 3 de febrero, el Plan Municipal de Emergencia Local en Fase de Emergencia Nivel 1, como medida preventiva ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas en el municipio. La decisión ha sido adoptada tras la reunión mantenida este lunes por el equipo de gobierno y los servicios operativos municipales, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias y reforzar la coordinación entre las distintas áreas municipales para minimizar riesgos a la población.

La activación del nivel 1 implica la puesta en alerta preventiva de los servicios municipales, el refuerzo de los mecanismos de coordinación y la adopción de medidas de protección, especialmente en espacios públicos y en actividades no esenciales. En este sentido, el Consistorio ha informado de que se aplicarán las mismas restricciones que la semana pasada, entre las que se incluyen el cierre de parques y jardines, el cierre de edificios municipales no esenciales, la suspensión de actividades municipales y el cierre de instalaciones deportivas, tanto cubiertas como al aire libre.

Desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución a partir de la noche del martes y durante los días posteriores, evitando desplazamientos innecesarios y siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

En el ámbito educativo, la Concejalía de Educación ha señalado que remitirá información sobre las decisiones adoptadas para su traslado a la Delegación Territorial de Educación, en relación con la situación de los centros educativos del municipio.

El Ayuntamiento de Tarifa ha asegurado que continuará informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales y ha agradecido la colaboración y responsabilidad de los vecinos ante este episodio de inestabilidad meteorológica.