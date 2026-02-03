Más de 1.600 desalojos preventivos en el Campo de Gibraltar por la amenaza de la borrasca Leonardo

La Junta de Andalucía ha informado a última hora de este martes de que un total de 1.618 personas han sido desalojadas de forma preventiva en Algeciras, San Roque y Los Barrios ante el riesgo extremo de inundaciones y deslizamientos de tierra por los efectos de la borrasca Leonardo.

El municipio de San Roque concentra el mayor número de afectados con 1.018 personas evacuadas de los núcleos de la Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, la Rivera de Marlin en el Puerto de Sotogrande y la calle Tránsito. Para dar respuesta a esta crisis, se ha habilitado el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, donde varias familias están siendo atendidas, mientras que el resto de los ciudadanos se encuentran repartidos en hoteles, domicilios de familiares o, en un caso particular, en el hospital de La Línea.

A esta cifra se suman las casi 200 personas que han tenido que abandonar sus viviendas en Los Barrios, concretamente en las zonas de Benharás, Ringo Rango, Venta San Isidro y Guadaorte. Por su parte, en Algeciras se han completado las labores de evacuación de otras 400 personas, donde algunas de ellas se han alojado en el pabellón Ciudad de Algeciras-Juan Carlos Mateo.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido de que la borrasca Leonard trae consigo un río atmosférico que provocará precipitaciones intensas y persistentes, además de fuertes vientos. Ante esta situación, los expertos instan a la ciudadanía a extremar las medidas de autoprotección y a seguir las indicaciones oficiales a través de la plataforma ema112andalucia.es, recordando que la prevención es la herramienta más eficaz frente a la posibilidad de nuevos incidentes o movimientos de terreno.