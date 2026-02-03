El Ayuntamiento de Algeciras aconseja la evacuación de zonas inundables ante las intensas lluvias de este martes por la noche

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha decretado este martes por la tarde la activación del Plan de Emergencia Municipal en su nivel máximo, tras la recomendación de la Junta de Andalucía de evacuar de forma preventiva a los vecinos que residen en zonas susceptibles de sufrir inundaciones del término municipal.

La decisión ha sido adoptada durante la reunión celebrada en el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), constituido en la Jefatura de la Policía Local, ante el riesgo no solo de lluvias intensas, sino también de crecidas de cauces y arroyos a lo largo de la noche.

La recomendación de evacuación afecta a los residentes de las calles Quejigo, Cedro, Encinas y Villas de San Miguel II, en la Colonia San Miguel; a la zona baja del Rinconcillo, concretamente el área comprendida entre la Parroquia de Los Milagros y la Carretera de la Mediana hasta la playa y el río Palmones; así como a la calle Ponce de León y viviendas próximas al arroyo Saladillo.

También se aconseja abandonar las viviendas situadas en las calles Camarón de la Isla e Isabel Pantoja, en La Juliana; en la zona del Río de la Miel, las cercanías del río Pícaro y la calle Helmut Siesser, además de Los Guijos y la avenida Agua Marina.

Para las personas que no puedan alojarse en domicilios de familiares o amigos, el Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja Española, ha habilitado el pabellón polideportivo municipal “Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo”, donde se garantizará no solo el descanso, sino también la atención de necesidades básicas de alimentación, higiene y apoyo social. Asimismo, el pabellón “Andrés Mateo”, en el barrio del Saladillo, está preparado para acoger a personas sin hogar que lo necesiten.

Según ha informado el alcalde, la alerta meteorológica en la ciudad pasará a nivel naranja a partir de las 00.00 horas, con un pico de precipitaciones previsto entre la medianoche y las cinco de la mañana, durante el que podrían acumularse entre 70 y 80 litros por metro cuadrado.

Landaluce ha ordenado el despliegue de patrullas de la Policía Local en todos los puntos del municipio con mayor riesgo de inundación, instrucción que se extiende al resto de servicios municipales como Protección Civil, EMALGESA, ALGESA y Vías y Obras. Todos los operativos trabajan de forma coordinada con Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.

El alcalde ha reiterado su llamamiento a la prudencia y a la calma, insistiendo en que la ciudadanía siga únicamente la información oficial y que, ante cualquier incidencia o emergencia, contacte de inmediato con los teléfonos 112 (Emergencias Andalucía) o 092 (Policía Local de Algeciras).