Los Barrios inicia el desalojo de viviendas en zonas inundables ante el riesgo de crecida del Guadarranque y el Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha activado este martes el desalojo de las viviendas situadas en zonas inundables del municipio ante el agravamiento de la situación meteorológica y el elevado riesgo de inundaciones por la llegada de la borrasca Leonardo, que comenzará a afectar con intensidad a partir de la tarde-noche, coincidiendo con la activación de la alerta naranja.

Las zonas afectadas por esta medida preventiva son Benharás, Vega Ringo Rango (carril medio y bajo) y la zona de Venta San Isidro, además de la barriada de Guadacorte, consideradas actualmente las áreas con mayor riesgo. El Consistorio ha habilitado como punto de información y atención a la ciudadanía el Pabellón Samuel Aguilar, donde se prestará ayuda a las personas que lo necesiten.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, lanzó previamente un mensaje de máxima urgencia a la población, especialmente a los vecinos que residen en las cuencas del río Guadarranque y del río Palmones, a quienes ha pedido que, si tienen posibilidad, abandonen voluntariamente sus viviendas durante la jornada de este martes, antes de que puedan decretarse evacuaciones forzosas.

“Necesitamos ganar tiempo en las próximas horas”, subrayó el regidor en un vídeo difundido en redes sociales, advirtiendo de que ambas cuencas se encuentran “prácticamente al cien por cien” de su capacidad tras un año marcado por lluvias recurrentes que han dejado el terreno y los cauces completamente saturados.

Alconchel ha alertado de la llegada inminente de un nuevo frente de fuertes precipitaciones acompañado de viento intenso, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos. Ante este escenario, ha pedido evitar desplazamientos innecesarios, ha confirmado la suspensión de las clases y ha recomendado el teletrabajo siempre que sea posible.

El alcalde ha sido especialmente claro con los residentes en zonas inundables, a quienes ha instado a aprovechar la tregua meteorológica de este martes para buscar alojamiento con familiares o amigos en zonas seguras durante al menos las próximas 24 horas. “Es muy probable que haya desalojos forzosos”, ha advertido, insistiendo en que anticiparse puede evitar situaciones de mayor riesgo cuando empeoren las condiciones.

También ha dirigido un mensaje a los vecinos que viven en el campo y tienen animales, solicitándoles que los pongan a resguardo y eviten cualquier movimiento una vez se complique la situación con la entrada del temporal.

Como medida preventiva adicional, el Ayuntamiento ha confirmado que el pabellón deportivo municipal se abrirá esta tarde para acoger a posibles personas desalojadas, en función de la evolución del episodio meteorológico.

Desde el Consistorio se insiste en un llamamiento a la prudencia, la colaboración ciudadana y el seguimiento de los canales oficiales, recordando que ante cualquier emergencia debe contactarse con el 112.