La subida del caudal de los ríos mantiene en vilo al Campo de Gibraltar. El desbordamiento del río Palmones ha obligado esta mañana a cortar el tráfico en la Carretera Vieja que conecta Algeciras con Los Barrios (CA-9209), una vía fundamental para la movilidad en la comarca.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que la situación más delicada se concentra precisamente en el entorno del Estrecho. Todos los dispositivos de emergencia están en estado de alerta ante el comportamiento de los ríos Palmones, Guadiaro, Guadarranque y Hozgarganta.

La preocupación se extiende también al embalse de Charco Redondo, que a las 8:00 de esta mañana ya registraba el 97% de su capacidad, lo que añade tensión a una jornada marcada por la vigilancia extrema de las infraestructuras hídricas de la zona.