Los Barrios pide a la Junta la suspensión de las clases también para este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha solicitado a la Junta de Andalucía la ampliación de la suspensión de las clases en la localidad barreña también para este jueves, 5 de febrero.

Alconchel ha hecho esta petición en el transcurso de la reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Jerez, y en el que ha participado por videoconferencia junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila; la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, así como por miembros de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

“Ahora mismo no podemos garantizar la seguridad de los estudiantes del municipio. Hay rutas escolares afectadas, centros afectados en sus instalaciones, zonas aledañas a los centros con arboleda que ha caído por el efecto del fuerte viento o que tiene que ser retirada. Hoy no vamos a poder hacer ese trabajo de analizar todos los desperfectos que hay, porque aún estamos en la emergencia, y por eso he pedido a la Junta de Andalucía que anule las clases presenciales de este jueves 5 en nuestro municipio”, ha añadido Alconchel. El Gobierno andaluz estudiará esta petición.

De momento, y hasta ver cómo evoluciona el tiempo en las próximas horas, el municipio de Los Barrios mantiene su Plan de Emergencias en Fase de Emergencia Situación Operativa 1. Tampoco están previstos nuevos desalojos de viviendas.