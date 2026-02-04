¿Habrá clases este jueves 5 de febrero en Andalucía?

La gran pregunta sigue en el aire y se repite en miles de hogares del Campo de Gibraltar y del resto de Andalucía: ¿habrá clases mañana en colegios e institutos? La respuesta no llegará hasta última hora de este miércoles.

A las 18:00, el Consejo de Gobierno y el Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía volverán a reunirse para decidir si este jueves, 5 de febrero, se retoman las clases presenciales o si, por prudencia, se mantienen suspendidas una jornada más tras el paso del temporal Leonardo.

Leonardo afloja… pero la situación no está normalizada

El temporal comienza a dar una ligera tregua en el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho, al menos en lo que respecta a la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, las autoridades insisten en que la situación sigue siendo delicada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 15:00 de este miércoles se desactivará el aviso rojo por lluvias extremas, que contemplaba acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. A partir de ese momento, el riesgo se rebajará a nivel naranja hasta la medianoche.

El jueves arrancará con aviso amarillo durante toda la jornada, un cambio significativo en el mapa meteorológico, pero que no implica automáticamente la vuelta a la normalidad en carreteras, centros educativos o infraestructuras afectadas.

La decisión, en manos de la Junta

Con este escenario sobre la mesa, la Junta deberá valorar si existen condiciones suficientes de seguridad para el alumnado, el profesorado y el personal de los centros educativos. La experiencia de episodios anteriores invita a la cautela: ríos desbordados, accesos cortados y problemas de suministro siguen presentes en varios puntos de la comarca.

Hasta que no concluya la reunión de esta tarde, no habrá confirmación oficial sobre la vuelta a las aulas.

Ojo: con aviso amarillo, sí hay obligación de acudir al trabajo

Más allá del ámbito educativo, el cambio a aviso amarillo tiene una consecuencia directa para los trabajadores. Con este nivel de alerta, sí existe obligación de acudir al puesto de trabajo, salvo que concurran circunstancias que lo impidan.

El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto. El artículo 37 permite ausentarse del trabajo hasta cuatro días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos adversos o por restricciones impuestas por las autoridades. Este permiso puede prolongarse mientras duren dichas circunstancias.

No obstante, la norma también contempla que la empresa pueda aplicar medidas extraordinarias, como la suspensión temporal del contrato o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

Expectación máxima en familias y centros educativos

Mientras tanto, padres, madres y docentes permanecen pendientes de una decisión que condiciona la organización de miles de hogares. La tregua de Leonardo es un alivio, pero la prudencia vuelve a marcar el paso.