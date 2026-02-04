La Línea, entre la falta de luz en el Zabal y el cierre de un acceso a La Alcaidesa por culpa de la borrasca Leonardo

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha explicado en la noche de este miércoles que Endesa está trabajando para devolver el suministro eléctrico a las zonas del Zabal que llevan horas sin luz como consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo. El primer edil subraya que en general la ciudad, sobre todo el casco urbano, está envuelta en una cierta normalidad dentro de las condiciones adversas propias de una alerta roja, aunque permanece cortado uno de los accesos a La Alcaidesa.

El alcalde subraya la situación de normalidad en la ciudad: "El casco urbano sigue sin contar con incidencia significativa" y añade que "toda la red de alcantarillado está drenando en principio sin ningún problema". Al tiempo, señala que "los arroyos del Zabal, ahora mismo, están desaguando también correctamente" y que "se va a mantener el dispositivo de vigilancia durante esta noche para comprobar que el agua fluya correctamente".

Sobre las incidencias, aclara que "las principales son debidas fundamentalmente al viento, con el desprendimiento de algunos cascotes y algún pretil".

En la zona del Zabal, indica que "llevan sin luz gran parte del día" y que "Endesa comunica que se está trabajando para la reposición del suministro".

En cuanto a desprendimientos, informa que "se ha producido un desprendimiento en la ladera de acceso a Alcaidesa" y que "se ha cortado preventivamente lo que es la avenida de la Hacienda, de manera que aquellos que quieran entrar o salir de dicha urbanización tendrán que tomar el acceso por la vía de Avenida del Golfo, ya en el término municipal de San Roque".

El alcalde recalca que "sigue estando activado el plan local de emergencias, se mantienen todos los recursos activados y coordinados por servicios de emergencia".

Finalmente, indica medidas preventivas para este jueves: "Se encuentran cerrados los jardines municipales, el Museo Cruz Herrera y la Casa de la Cultura, pero se mantendrá abierta la biblioteca municipal".

Además, “aprovechando que no hay clases, se va a proceder a la revisión del estado de los colegios durante todo el día".

A última hora de la noche, el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar ha confirmado que mañana jueves, 5 de febrero, se retomarán todas las líneas de autobuses, excepto tres de ellas, dos de las cuales tienen parada en La Línea de la Concepción:

M-272: La Línea-Hospital- San Roque, Estación de San Roque, Almoraima, Castelar -Los Angeles-, Jimena, San Pablo (por carretera cortada)

M 271: La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo, San Enrique, Tesorillo (por carretera cortada)

“A ver si ya pasamos de esta tempestad, y podemos volver a una normalidad operativa que, la verdad, ya no necesitamos”, finaliza.