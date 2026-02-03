Los bomberos retiran un gran cartel publicitario en La Línea por peligro de desplome

Un dispositivo del servicio provincial de Bomberos ha procedido en la mañana de este martes, 3 de febrero, al desmontaje de un gran cartel publicitario ubicado en la avenida Príncipe de Asturias, en La Línea de la Concepción, debido a que el fuerte viento había empezado a afectar a la estructura, desprendiendo algunas partes.

Los trabajos se han llevado a cabo con el apoyo de la Policía Local linense, que ha acordonado la zona para crear un perímetro de seguridad.

El operativo se ha desarrollado en medio de una previsión metereológica que ha disparado las alarmas, con acumulados superiores a 500 litros por metro cuadrado, ríos al límite, embalses llenos y riesgo de daños graves.