La borrasca Leonardo inunda la factoría romana de salazón de Algeciras

Algeciras sufrió en la madrugada de este jueves más daños por la borrasca Leonardo, que provocó la inundación de la histórica factoría de salazón de la calle San Nicolás, abierta al público como museo al aire libre en septiembre de 2024. Las intensas lluvias desbordaron los sistemas de drenaje, anegando varias dependencias del yacimiento arqueológico y afectando al acceso por el parque Smith.

El agua alcanzó hasta medio metro de altura en algunas zonas, afectando a la pasarela que guía a los visitantes por los restos de las piletas de salazón romanas y se acumula bajo la estructura de acero galvanizado de 600 metros cuadrados que cubre el yacimiento. Afortunadamente, no se registraron heridos, ya que la factoría permanecía cerrada durante la alerta meteorológica.

Las factorías de salazón de Algeciras, declaradas Bien de Interés Cultural en 2002, abarcan un espacio de unos 2.000 metros cuadrados y contienen restos arqueológicos desde el siglo I a.C. hasta el Bajo Medievo. Durante su restauración y musealización, se descubrieron elementos del antiguo barrio conservero romano de Iulia Traducta, como piletas de garum, ánforas apiladas y herramientas tardorromanas utilizadas en la pesca y conservación del atún.

El arqueólogo municipal, Rafael Jiménez-Camino, subrayó cuando se inauguró que “el yacimiento es único, no solo por su valor romano, sino también por la continuidad de su uso hasta la época medieval y árabe”. La apertura del museo al aire libre en septiembre supuso un impulso cultural y turístico para el barrio de La Caridad, revalorizando un enclave histórico vinculado al comercio mediterráneo y a la producción de salazones.

El Ayuntamiento ha activado un dispositivo de limpieza y prevención en coordinación con Protección Civil y bomberos, mientras técnicos evalúan los daños materiales y el impacto en la estructura del museo. La teniente de alcalde de Cultura, Pilar Pintor, ha señalado que se trabaja para recuperar la normalidad lo antes posible, aunque los daños podrían retrasar temporalmente las visitas guiadas y actividades culturales en el yacimiento.

Mientras tanto, las factorías de salazón siguen siendo un testimonio invaluable del pasado industrial y marítimo de Algeciras, recordando la importancia de proteger el patrimonio incluso frente a fenómenos meteorológicos extremos como la borrasca Leonardo.