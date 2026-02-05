Suspendidos los trenes con origen y destino Algeciras por el temporal de lluvia y viento este jueves

La circulación ferroviaria desde y hacia Algeciras permanece gravemente afectada este jueves como consecuencia del fuerte temporal de lluvias y viento que azota buena parte de Andalucía. Renfe ha informado de la suspensión de varios servicios que conectan el Campo de Gibraltar con el resto de la comunidad y con Madrid, sin que en algunos casos exista alternativa de transporte por carretera.

Entre las principales afecciones destaca la supresión total de los trenes de media distancia Algeciras–Antequera AV, que permanecen cancelados sin servicio alternativo por carretera, lo que deja sin conexión directa ferroviaria a la comarca con el interior andaluz por este corredor.

Asimismo, Renfe ha confirmado la cancelación del servicio Alvia Algeciras–Málaga, tanto en la salida prevista desde Algeciras a las 13.10 horas como en el trayecto inverso desde Málaga a las 14.40 horas, afectando a numerosos viajeros que utilizan esta línea para desplazamientos de media y larga distancia.

Estas suspensiones se enmarcan en un contexto más amplio de incidencias ferroviarias en Andalucía, donde permanecen interrumpidos todos los servicios de cercanías de Sevilla y Cádiz, así como varios trenes de media distancia y alta velocidad, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a las limitaciones de velocidad impuestas por seguridad.

Renfe ha activado un plan especial de atención al viajero, que permite cambios de fecha y anulaciones de billetes sin coste, y está informando de manera continua a los usuarios a través de sus canales habituales. La compañía mantiene un seguimiento constante de la evolución meteorológica con el objetivo de restablecer progresivamente el servicio en cuanto las condiciones lo permitan.

Por el momento, se recomienda a los viajeros con origen o destino Algeciras que consulten el estado de los trenes antes de desplazarse y que utilicen los canales oficiales de Renfe para obtener información actualizada.