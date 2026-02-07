Alerta máxima en las carreteras de Andalucía: la lluvia corta vías clave y la DGT pide evitar el coche

Con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce.

La lluvia no da tregua en Andalucía y las carreteras empiezan a pagar el precio. Inundaciones, desprendimientos y balsas de agua mantienen decenas de vías cortadas, con la provincia de Cádiz como el punto más delicado del mapa. La Dirección General de Tráfico (DGT) es tajante: evitar desplazamientos innecesarios y, si no queda más remedio que coger el coche, extremar la precaución.

El dato resume la gravedad de la situación: 140 de las 172 carreteras cortadas en España están en Andalucía. Y entre ellas hay una especialmente sensible para el sur: la A-48 en Cádiz, también llamada Autovía de la Costa de la Luz, a la altura de Vejer de la Frontera, en sentido Tarifa, una vía clave que permanece cerrada por inundaciones, con desvíos señalizados.

Cádiz, el epicentro del problema

La provincia gaditana es, ahora mismo, la más castigada por el temporal. Suma 26 cortes totales en carreteras de la red principal y secundaria, con especial incidencia en zonas rurales y tramos cercanos a cauces y arroyos. Entre las vías afectadas figuran la A-384, la CA-3110, la CA-3113 o la CA-6105, además de la ya mencionada A-48, fundamental para la conexión con la costa y el Campo de Gibraltar.

Las lluvias persistentes, unidas al viento y al temporal marítimo, han convertido muchos tramos en auténticas trampas, incluso en momentos en los que deja de llover. La DGT insiste en no cruzar zonas inundables ni cauces, aunque aparentemente estén secos.

Nivel naranja y el peor día, el sábado

Andalucía se encuentra en nivel naranja (peligro importante) por lluvias y viento, con previsiones de acumulaciones superiores a 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en puntos como Grazalema, Ronda, Aracena o la sierra norte de Sevilla. El paso de la borrasca Marta mantiene el riesgo durante todo el fin de semana, siendo el sábado 7 de febrero el día más complicado.

A esto se suman rachas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h en el Estrecho, así como temporal marítimo en las costas de Cádiz, Huelva y Almería, un cóctel que multiplica el peligro al volante.

Con lluvia, frenar no es lo mismo (y esto es clave)

La DGT recuerda un dato que conviene grabarse a fuego: frenar a 90 km/h sobre asfalto mojado requiere 32 metros más que hacerlo en seco. Es decir, casi ocho coches de distancia extra. Si no se aumenta la distancia de seguridad, el golpe es casi inevitable.

Y hay un enemigo silencioso que muchos conductores subestiman: las hojas caídas de los árboles. Con lluvia, se convierten en una alfombra resbaladiza que alarga la frenada como si hubiera hielo, porque retienen el agua e impiden que el neumático agarre bien.

Evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados. Junto con sistemas de ayuda a la conducción como el ABS, el ESP o el detector de piso mojado. / DGT

Neumáticos, la clave del invierno

Según datos de talleres especializados, el mal estado de los neumáticos está detrás del 30% de los accidentes en invierno. Con lluvia, la adherencia lo es todo. Un dibujo gastado o una presión incorrecta facilitan el temido acuaplanin, ese momento en el que las ruedas dejan de tocar el asfalto y el coche “flota” sin control.

Si ocurre, el consejo es claro: sujetar el volante con firmeza, no frenar a fondo y corregir suavemente cuando se recupere el agarre.

Consejos básicos que marcan la diferencia

Tráfico insiste en algunas pautas sencillas, pero vitales:

Reducir la velocidad y aumentar mucho la distancia de seguridad.

y aumentar mucho la distancia de seguridad. Evitar maniobras bruscas con volante, freno y acelerador.

con volante, freno y acelerador. Circular con las luces de cruce encendidas si la visibilidad empeora.

si la visibilidad empeora. Comprobar neumáticos , limpiaparabrisas y desempañado antes de salir.

, limpiaparabrisas y desempañado antes de salir. Consultar el estado de las carreteras en los canales oficiales de la DGT o en el teléfono 011.

En el actual escenario, cada desplazamiento cuenta. Andalucía vive uno de los episodios más complicados del invierno en su red viaria y, con carreteras clave como la A-48 en Cádiz fuera de servicio, la mejor decisión sigue siendo la más sencilla: si no es imprescindible, hoy el coche se queda en casa.