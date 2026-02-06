La temeraria maniobra de un conductor para evitar un atasco en la A-7

La falta de paciencia al volante suele acabar en imprudencias. Es el caso de un conductor que este viernes, 6 de febrero, fue captado dando marcha atrás en el arcén de la N-357 a la salida de Algeciras para evitar sumarse a un atasco que también alcanzaba a la autovía A-7.

Las imágenes en vídeo fueron captadas por un redactora gráfica de este periódico, cuando cubría las retenciones originadas por obras en la A-7 que acabaron colapsando el Acceso Norte. Para no sumarse a la cola, el conductor del turismo dio marcha atrás al menos 150 metros para, a continuación, desviarse hacia el ramal de la derecha que permite llegar a la barriada de El Rinconcillo, en busca de una ruta alternativa.

En las imágenes también se observa a otro vehículo (un Dacia Sandero) que, sin llegar a dar marcha atrás, también "se escurre" por la vía lateral, aun pasando por la leve concavidad de la mediana.