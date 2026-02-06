La ejecución de obras de mantenimiento y reparaciones en la travesía de la A-7 a su paso por Algeciras en dirección hacia San Roque ha provocado un monumental atasco en la tarde de este viernes. Las obras se concentran en el tramo que va desde San José Artesano a SAM Algeciras, en sentido hacia San Roque-Málaga, justo en la linde con el término municipal de Los Barrios y el río Palmones.

En este tramo de la A-7, según la web de la DGT, se están ejecutando obras que mantienen inhabilitado uno de los dos carriles. El atasco, además de en este vial de ronda de circunvalación, también se ha producido (por acumulación) a la salida de Algeciras por el Acceso Norte (N-357). En este punto se han unido el tráfico habitual de salida de la ciudad con los camiones que han comenzado a desembarcar en el Puerto de Algeciras desde Ceuta y Tánger y que buscan la A-7 para seguir sus rutas logísticas.

En la N-357 se han visto a conductores incluso dando marcha atrás por el arcén para buscar una salida alternativa por El Rinconcillo con la que alcanzar la A-7 a la altura de la rotonda de El Embarcadero. El grueso del tráfico se mantiene a la espera estoicamente tanto por el túnel como por el vial en superficie que desemboca en la rotonda del Hotel Alborán.