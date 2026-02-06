San Martín del Tesorillo agradece la ola de solidaridad tras la borrasca Leonardo

Jesús Fernández, alcalde de Tesorillo (en el centro), junto a Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, y el alcade de Casares, Juan Luis Villalón.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha expresado su “más sincero agradecimiento a todos los vecinos, empresas, voluntarios y personas que están colaborando y mostrando su solidaridad” tras quedar el municipio incomunicado y anegado en gran parte este jueves por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro a causa de la borrasca Leonardo.

El Consistorio señala en sus redes sociales que, gracias a la colaboración de la ciudadanía y a la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), “las necesidades básicas están cubiertas, especialmente en alimentos, y también ha llegado material de limpieza”. Las autoridades han pedido a los colectivos y plataformas de ayuda esperar nuevas instrucciones antes de enviar más suministros, ya que la situación está controlada y se prevé lluvia durante el fin de semana.

El municipio vecino de Castellar de la Frontera se ha sumado al apoyo enviando un camión cargado con rasillones y yeso para asegurar las viviendas, así como botas de agua, productos de pediatría y artículos de limpieza. El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, destacó que “hoy es nuestra obligación mirar hacia nuestros vecinos. Estoy convencido de que, en la situación contraria, ellos harían lo mismo”.

Desde Los Barrios, el Ayuntamiento también ha colaborado facilitando ayuda técnica, material y apoyo de Policía Local y Protección Civil. Además, ha enviado una furgoneta cargada de alimentos esenciales donados por el Banco de Alimentos, coordinando con San Martín del Tesorillo para no saturar los recursos. “Queremos agradecer muy especialmente a Antonio Miguel y Joseba, trabajadores municipales, y a Juan Carlos y todo su equipo del Banco de Alimentos, por su profesionalidad y compromiso”, señalan.

Mientras tanto, los vecinos del municipio afectado han tenido limitada su movilidad debido al derrumbe de la carretera que conecta San Enrique de Guadiaro con San Martín del Tesorillo y Secadero. A pesar de estas dificultades, las autoridades destacan que la prioridad sigue siendo la seguridad de las personas y la organización de la ayuda.