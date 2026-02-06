Pedro Sánchez afirma que el Gobierno ya piensa en la reconstrucción de las zonas afectadas por las borrascas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Ejecutivo ya piensa “no solo en la gestión de la crisis, sino también en la reconstrucción, la recuperación y el relanzamiento de las zonas afectadas” por las últimas borrascas. “Vamos a estar del lado de los vecinos hasta que esta crisis se supere”, ha asegurado este viernes desde San Roque.

La comparecencia del presidente del Gobierno se ha producido desde el puesto de mando avanzado de San Roque, adónde ha llegado tras sobrevolar en helicóptero algunas de las zonas afectadas por el temporal en la provincia y, especialmente, en el Campo de Gibraltar. Tras aterrizar en el estadio Manolo Mesa, pista improvisada adonde aterrizan los helicópteros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajan en la zona, Sánchez se ha reunido con las fuerzas de seguridad y emergencia en el edificio Diego Salinas. Allí ha acudido acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el consejero de Interior y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la alcaldesa accidental, María del Mar Collado.

El jefe del Ejecutivo ha expresado su “empatía y solidaridad” con los vecinos de las zonas más castigadas por las lluvias persistentes, que han provocado inundaciones, aislamiento de municipios, cortes de carreteras y servicios de transporte, así como desalojos preventivos. “Lo más importante es salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos”, ha subrayado, insistiendo en que las decisiones adoptadas por los servicios de emergencia responden exclusivamente a ese objetivo. En este sentido, ha pedido “paciencia, comprensión y confianza en los expertos” por parte de la población afectada.

En su intervención, Sánchez ha detallado que la Administración General del Estado ha desplegado “más de 10.000 efectivos desde el inicio de esta crisis”, en coordinación con la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos. Ha destacado además la “extraordinaria cooperación” entre administraciones y ha reconocido el trabajo de Guardia Civil, Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que “están trabajando día y noche, 24 horas al día, los siete días de la semana, todos los días que hagan falta”.

Así ha sido la llegada de Pedro Sánchez al puesto de mando de San Roque / Vanessa Pérez

El presidente ha advertido de que “vienen días complejos”, ante la llegada de un nuevo frente meteorológico, y ha hecho un doble llamamiento “a la calma y a la prudencia”. Ha instado a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de los servicios de emergencia, al considerar que “es así como estamos garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Sánchez ha reconocido la labor de los servicios de emergencia y, tras sobrevolar varios puntos de la sierra gaditana y reunirse con los responsables de Protección Civil, ha señalado que ha comprobado de primera mano “el estado de esta emergencia climática que, desgraciadamente, está afectando a buena parte de la península”.