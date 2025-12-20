El tiempo
La lluvia se cuela en las vacaciones de Navidad
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras

OPE de Navidad en Algeciras

Ir a la noticia: El Puerto de Algeciras activa una mini OPE de Navidad ante la llegada masiva de vehículos rumbo a Ceuta y Tánger

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 20 de diciembre 2025 - 21:57

El Puerto de Algeciras ha comenzado a llenarse antes de lo habitual. Desde primeras horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, una afluencia intensa de vehículos ha obligado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a activar un dispositivo especial de la OPE de Navidad, un “mini Operación Paso del Estrecho" que ya está en marcha para garantizar la fluidez y la seguridad de los embarques.

Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
1/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
2/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
3/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
4/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
5/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
6/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
7/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
8/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
9/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
10/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
11/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
12/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
13/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
14/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
15/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
16/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
17/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
18/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
19/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
20/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
21/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras
22/22 Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats