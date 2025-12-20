Fotos de la mini OPE de Navidad en Algeciras

El Puerto de Algeciras ha comenzado a llenarse antes de lo habitual. Desde primeras horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, una afluencia intensa de vehículos ha obligado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a activar un dispositivo especial de la OPE de Navidad, un “mini Operación Paso del Estrecho" que ya está en marcha para garantizar la fluidez y la seguridad de los embarques.