La comarca supera un sábado con alertas con algunas inundaciones domésticas y un rayo sobre una farola en La Línea

Un rayo que cayó sobre una farola en la avenida de El Burgo, en la barriada linense de Santa Margarita -sin que se produjesen daños personales- ha sido el incidente más reseñable en el Campo de Gibraltar en un sábado que estuvo marcado por las intensas lluvias, bajo las alertas naranja y amarilla decretadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la comarca fueron atendidos además varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en San Roque y La Línea, y ya en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía ha recibido a lo largo del día más de sesenta avisos relacionados con la lluvia en toda la comunidad, sin que se hayan registrado daños personales graves ni pérdidas materiales significativas.

En la provincia de Málaga, la más afectada, se han contabilizado 54 incidencias, concentradas principalmente en Marbella, aunque también se han registrado en municipios como Estepona, Benahavís, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera, Alhaurín de la Torre, Manilva, Casares, Igualeja, Iznate, Málaga capital, Ronda y Vélez-Málaga. Entre los incidentes más destacados se encuentran desprendimientos de elementos urbanos (farolas, señales, toldos, ramas, alumbrado navideño), anegaciones de viviendas y garajes, y accidentes de tráfico sin heridos.

En Benahavís, un desprendimiento de ladera y granizo obligó al corte total de la carretera A-397 entre los kilómetros 13 y 31.

En Huelva, se registraron incidencias menores: en Ayamonte, una calle quedó inundada, y en Rociana, una rama cayó sobre la carretera HU-4102.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja por precipitaciones en zonas de Málaga como Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Para la jornada de mañana, el aviso naranja se extenderá a Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez). Actualmente siguen activos avisos amarillos en Huelva, Cádiz y Málaga, con alerta adicional por fenómenos costeros en el litoral malagueño.

El Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) permanece en fase de preemergencia, mientras que en Málaga se han activado quince planes territoriales de emergencias locales en municipios como Marbella, Estepona, Mijas, Antequera, Torremolinos y otros.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la alerta por lluvias y tormentas, se aconseja extremar la precaución: evitar desplazamientos innecesarios y, si se debe viajar, informarse sobre el estado de las carreteras y respetar las indicaciones de paneles informativos y autoridades.

Al volante, disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y no cruzar zonas inundadas. Si un vehículo queda atrapado por la crecida, abandonarlo inmediatamente cuando el agua supere el eje de las ruedas.

En el campo y zonas naturales, evitar árboles, piedras aisladas y objetos metálicos. En zonas costeras, no transitar por paseos, rompeolas o miradores durante el temporal.

En el hogar, subir a plantas superiores y evitar sótanos o garajes ante la subida de agua. Ante cualquier emergencia, llamar al 112 Andalucía, disponible las 24 horas.

Toda la información de autoprotección está disponible en: lajunta.es/5rolh y en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).