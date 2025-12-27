La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en el Campo de Gibraltar hasta las 15:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este sábado los avisos por lluvias en el Campo de Gibraltar, elevando a nivel naranja (peligro importante) el riesgo hasta las 15:00, antes de dar paso a un aviso amarillo que se prolongará desde esa hora y hasta las 00:00.

Según la última información oficial, el aviso naranja esta activo entre las 12:00 y las 14:59, ante la posibilidad de que se acumulen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, lo que supone un riesgo significativo de incidencias puntuales.

A partir de las 15:00, la Aemet rebaja el nivel a aviso amarillo, aunque mantiene la alerta por precipitaciones intensas durante toda la tarde y la noche. En este tramo horario se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como hasta 40 litros en 12 horas, con lluvias que podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales.

En el Campo de Gibraltar ya se vienen registrando lluvias persistentes desde primeras horas de la mañana, lo que incrementa el riesgo de acumulaciones rápidas de agua, balsas en calzadas y problemas en zonas urbanas con drenaje deficiente.

Los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios más intensos y no circular por zonas inundables, cauces o pasos subterráneos mientras permanezcan activos los avisos meteorológicos.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Algeciras ha procedido al cierre de todos los parques de la ciudad, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, en función de la evolución del episodio meteorológico. El Consistorio agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante esta decisión adoptada por motivos de seguridad.