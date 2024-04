Picardo se solidariza con Pedro Sánchez: "Yo derroté a Manos Limpias en los tribunales"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha mostrado su comprensión con la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de reflexionar sobre su futuro y anunciar, el 29 de abril, si continúa en el cargo. Picardo encuentra paralelismos entre la situación de Sánchez y la suya propia.

"Evidentemente, se trata de un tema personal y ha dejado claro que está relacionado con la presunta persecución a familiares suyos por parte de la derecha y la extrema derecha españolas. Sin embargo, el presidente Sánchez ha hecho una observación muy legítima, que es que a veces se tiende a olvidar que los políticos también son personas, con sentimientos, familias e hijos. Esto es aplicable a toda Europa y también a Gibraltar", afirma el Gobierno en un comunicado en el que explica que es "demasiado pronto" para saber si la posible dimisión tendrá algún impacto en la negociación en curso para asegurar un tratado para la futura relación del Peñón con la Unión Europea, ya que la decisión definitiva aún no se ha tomado.

En dicho comunicado, Fabián Picardo afirma que siente "una gran simpatía personal por Pedro Sánchez". "He tenido que sufrir ataques personales contra mi familia y amigos más cercanos, atacados simplemente por ser de mi familia o amigos íntimos. Eso es lo más inaceptable de la política moderna. Destruye familias y relaciones personales y afecta profundamente a la interacción personal de los políticos con sus seres queridos", subraya.

"A día de hoy, en Gibraltar no somos inmunes a esa práctica política y a la costumbre particularmente poco edificante y cobarde de lanzar mentiras sobre políticos de perfil alto a través de cuentas anónimas en las redes sociales. Yo mismo he demandado en el pasado a Manos Limpias y al señor Bernad (Miguel), les he derrotado en los tribunales, se me otorgó una indemnización por daños y perjuicios de su parte y la he ejecutado, por lo que he recibido compensación de ellos por las mentiras que versaron sobre mí. Por consiguiente, me solidarizo plenamente con Pedro Sánchez y le animo a que se plante y luche contra la política de vilipendio personal que ha emprendido la derecha”.