¿Lloverá en la tardebuena del Campo de Gibraltar? La Aemet despeja la gran duda de Nochebuena

El gran temor de cada Nochebuena en el Campo de Gibraltar no es quedarse sin sitio en el bar ni llegar tarde a la cena familiar. La gran pregunta, la que sobrevuela conversaciones y grupos de WhatsApp desde días antes, es otra: ¿lloverá durante la tardebuena?

La respuesta, esta vez, es tranquilizadora. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 24 de diciembre llegará con tiempo estable, sin lluvias y con ratos de sol durante toda la jornada, lo que permitirá disfrutar sin paraguas de una tradición que ya es seña de identidad en la comarca.

Un 23 de diciembre pasado por agua… pero solo de tránsito

Eso sí, el ambiente previo no invita al optimismo. Este martes 23 de diciembre, la Aemet ha activado aviso amarillo por lluvias entre las 12:00 y las 18:00, con precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Un frente rápido, intenso y molesto, pero con fecha de caducidad.

Porque, como si fuera un regalo anticipado de Papá Noel, el mal tiempo se retirará justo a tiempo.

Sol para la tardebuena y terrazas llenas

La mañana del martes 24 amanecerá prácticamente despejada y no se espera que caiga una sola gota en todo el día. Un escenario perfecto para que el Campo de Gibraltar —y especialmente Algeciras— saque a relucir sus mejores galas y vuelva a llenar calles y terrazas.

La tardebuena, esa evolución del tardeo en la que se mezcla algo de comida y bastante alcohol antes de la cena familiar, volverá a tomar fuerza en puntos ya clásicos como la avenida Capitán Ontañón, la calle Convento, la plaza Sur de Europa, la calle Trafalgar y, como broche final, el Llano Amarillo, convertido en epicentro del botellón.

Una costumbre que, nacida con fuerza en Algeciras, se ha ido exportando año tras año a otros municipios de la comarca.

El Llano Amarillo, epicentro del botellón del 24 de diciembre en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Frío sí, pero lluvia no: abrigo obligatorio

La letra pequeña de la previsión está en las temperaturas. El ambiente será frío, con poniente mezclado con rachas de viento norte que dejarán una sensación térmica claramente invernal. Las máximas apenas alcanzarán los 15 grados, mientras que las mínimas, conforme avance la tarde y se oculte el sol, rozarán los 8 grados.

Traducción práctica: bufanda, abrigo y ganas de aguantar. Helador. Frozen.

Navidad con sol… y fin de semana pasado por agua

La misma tónica se mantendrá el miércoles 25 de diciembre, día de Navidad. Sol frío, sin lluvias, máximas de 16 grados y mínimas de 8, con poniente moderado.

La tregua, sin embargo, será corta. A partir del viernes 26, un nuevo frente atlántico entrará en la comarca y devolverá las lluvias durante todo el fin de semana, con posibilidad incluso de tormentas.

Pero eso será después. De momento, la tardebuena está a salvo.