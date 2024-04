Las bajas y la dinámica lastran al Algeciras en su visita al Atlético B

El Algeciras CF se enfrentará este domingo (20:00, en directo por FEF TV) en el Cerro del Espino al Atlético de Madrid B, en partido correspondiente a la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, con el mismo objetivo que arrastra desde hace cuatro semanas, alcanzar los 45 puntos que aseguran la permanencia en la categoría. El conjunto de La Menacha llega en mala dinámica de resultados, con cuatro derrotas consecutivas y cinco jornadas sin vencer, y con muchas bajas.

El entrenador, Lolo Escobar, es el primero que tendrá que ver y dirigir a los suyos desde algún lugar del campo alejado del banquillo. Tiene que cumplir dos partidos de sanción por discutir acciones arbitrales durante el duelo del pasado domingo, que los albirrojos terminaron perdiendo por 2-3 frente al Antequera en el Nuevo Mirador. El técnico está "muy dolido" con esta decisión del comité de competición.

"Al final cuando alguien pone algo en el acta que no es verdad pues es su palabra contra la mía, no puedo hacer nada. Se me echa por estar fuera del área técnica y luego se pone que se me echa por discutir una decisión del árbitro. Es mentira. Yo no discutí ninguna decisión del árbitro. Lo único que hice es indicarle a mi equipo que se colocara en defensa de tres, que es como nos íbamos a colocar, y me salí del área técnica. Por eso me pueden expulsar. Mi sorpresa es cuando veo en el acta que no es por eso. Poco puedo hacer, solo fastidiarme", sostenía Escobar este viernes en su habitual encuentro con los medios de comunicación, previo al partido frente al filial colchonero.

Además de la suya, el Algeciras afrontará el choque con las ausencias de Sergio Santos y Dani Merchán, con un partido de sanción cada uno, y con las bajas por lesión de Tomás, Curro -que sigue en proceso de recuperación-, Sardinero y Dani Martin. Estos últimos dos jugadores se acaban de incorporar al listado de los que sienten molestias que le impiden jugar. El central Juan Rodríguez sí está a disposición del entrenador, tras sus problemas en uno de sus pies que le impidieron desplazarse a Mérida. Ya jugó frente al Antequera y las molestias que siente son soportables. Borja Fernández vuelve tras cumplir su partido de penalización.

FICHA TÉCNICA Atlético de Madrid B: Iturbe; Javier Boñar, Marco Moreno, Mariano Gómez, Pablo Pérez; Aitor Gismera, Assane, Diego Bri, Nabil Touazi, Sergio Guerrero y Adrián Niño Algeciras CF: Lucho García; Rafa Roldán, Juan Rodríguez, Diori, Admonio; Borja Fernández, Eric Montes, Iván Turrillo, Mario García, Diego Esteban, Javi-López Pinto. Árbitro: Francisco Fernández Vidal, del colegio valenciano. No arbitra al Algeciras desde 2016, cuando los albirrojos cayeron en Jumilla por 3-2. Al filial colchonero le ha pitado en la jornada 10 del presente campeonato, en el Cerro del Espino, con empate final con el Mérida. Hora: 20:00 (34ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF-TV). Estadio: Cerro del Espino, Madrid. Antecedentes: El Algeciras y el Atlético de Madrid B se enfrentaron en la primera vuelta de esta temporada, en el Nuevo Mirador. El choque terminó 2-2. Habría que remontarse a 1984 para recordar la anterior visita albirroja al filial colchonero, entonces ambos en Segunda División. El partido terminó con empate a uno.

Las ausencias van a exigir sustituciones sobre todo en la defensa. Escobar también tiene en cuenta los apercibidos con cuatro tarjetas, que son Javi Cueto, Eric Montes, Diego Esteban y Mario García. La vuelta de Admonio al once titular parece garantizada, igual que es más que posible que Rafa Roldán ocupe otro lateral. En el centro del campo, mediapunta y extremos, pocas dudas.

En palabras del técnico algecirista, siempre hay que contar con las bajas. "Son cosas que pasan en una temporada, que parecen que están pasando todas juntas. Y que hay que estar fuertes para superarlas", declaró.

Escobar considera que el Atlético de Madrid B ha aumentado mucho en madurez, "que era algo que le ha lastrado en puntos en la primera vuelta. Le pillamos en un momento muy dulce para ellos y no tan bueno para nosotros. En la primera vuelta fue al revés", dijo. En su opinión, el filial colchonero "tiene como mayor virtud la velocidad, que en transición o en partidos rotos se encuentra comodísimo, cuando tiene espacios para correr, y es un equipo que le gusta mandar, como a todos los filiales, y tiene muy buenos delanteros".