Water on the Rock: el agua de Gibraltar 'made in' Antequera

A mediados del pasado siglo XX, en Gibraltar era posible encontrar productos que aún tardarían años en popularizarse en España. El papel de plata o el jabón de tocador traídos desde Reino Unido son dos ejemplos que los campogibraltareños de mayor edad recordarán y que durante los años previos al cierre de la Verja eran de consumo habitual en las casas de la comarca.

Ahora, en plena era de la globalización, en Gibraltar es posible localizar una curiosa marca de agua envasada: Water on the Rock. Bajo el lema "Better water for a better Gibraltar" (mejor agua para un Gibraltar mejor), el agua mineral se comercializa en un curioso formato en tetra-pack alternativo a las clásicas botellas de plástico transparente.

Son 330 mililitros de agua libre de impurezas, envasada en cartón reciclado y con tapón de material reciclado a base de caña de azúcar en el que se puede ver una vista aérea de la cima del Peñón, parte de la pista del aeropuerto y también la vecina ciudad de La Línea.

Pero ni de lejos es que Gibraltar tenga manantiales o cauces de agua pura. El producto procede de España, concretamente de una planta envasadora de agua mineral ubicada en la localidad malagueña de Antequera y perteneciente a una compañía transnacional presente en 40 países, Ly Company Group.

No hay lugar a dudas. El "agua gibraltareña" luce en su etiquetado un código de barras que comienza por 84 (el código internacional de España), recomienda el reciclaje del envase a través del contenedor amarillo bajo la leyenda "recicla" e incluso lleva un pequeño logotipo de la Unión Europea. Una rareza que seguro llama la atención de los coleccionistas.