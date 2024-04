Una cámara de la DGT vigila el uso del cinturón y del móvil en la carretera de acceso a Gibraltar

La carretera N-351, que da acceso a Gibraltar desde La Línea, cuenta con una de las 225 cámaras de visión artificial que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instaladas en diversos puntos de España para la detección automatizada de vehículos para comprobar el uso del cinturón de seguridad o del teléfono móvil al volante.

La cámara está situada en el kilómetro 6,7, en sentido hacia la Verja, entre la rotonda de la Balona, junto al establecimiento OhTels, y el acceso a Gibraltar.

El objetivo de estas 225 cámaras es reducir los accidentes de tráfico que se producen por las distracciones generadas por el teléfono móvil, que van cada día a más, y reducir el número de fallecidos por no llevar el cinturón: según datos de la DGT, uno de cada cuatro fallecidos en nuestras carreteras no lo llevaban puesto.

La Ley de Tráfico que entró en vigor en 2022 endureció las multas por estos motivos. Tener el móvil en la mano mientras se conduce, se esté usando o no, se castiga ya con 200 euros y 6 puntos menos en el carné. No llevar el cinturón puesto, p no utilizarlo correctamente, tiene una multa ahora de 200 euros y 4 puntos menos. Estas cámaras, instaladas en los pórticos de las carreteras, cuentan con tecnologías de reconocimiento y lectores de matrículas. Aquí os contamos en detalle cómo funcionan.

De las 225 cámaras, el 60 por ciento está en carreteras convencionales y el resto en autovías. Sevilla, con 20, es la provincia con mayor número de cámaras de este tipo, con 20, por delante de Málaga (18) y Zaragoza (14). En el resto de la provincia hay otras 12, repartidas entre la Bahía de Cádiz y Jerez.

Así funcionan las cámaras

Estas cámaras que llevan a cabo hasta 50 fotografías por segundo. Cuentan con un sensor capaz de detectar el momento en el que se acerca un vehículo y cuando este pasa por el lugar en el que está instalada, lanza siete disparos sin flash. La ráfaga comienza en el punto en el que se ve de forma clara la matrícula delantera y las plazas del conductor y de su acompañante a través del parabrisas.

El siguiente paso es analizar las imágenes con un software diseñado para identificar si los ocupantes del vehículo llevaban puesto el cinturón de seguridad. Si detecta su ausencia o hay alguna duda, envía las instantáneas a un sistema cotejado por un agente. Este revisará la fotografía, determinará si hay infracción y pondrá en marcha el proceso para ejecutar la sanción correspondiente.

Las cámaras de cinturón no limitan su radio de acción a este elemento. Son capaces de detectar otras infracciones cometidas por el conductor como, por ejemplo, utilizar el teléfono móvil mientras está circulando. Al mismo tiempo pueden saber si la ITV está en vigor o si se tiene contratado un seguro de coche al comprobar la matrícula del vehículo.