Albares acusa al PP de plantear propuestas "de los tiempos de Matusalén" sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha acusado este lunes al PP de plantear en torno a Gibraltar propuestas "de los tiempos de Matusalén" y ha pedido al principal partido de la oposición que dé respuesta a las necesidades de los habitantes del Campo de Gibraltar.

Albares se ha pronunciado de este modo durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Senado, donde ha mantenido un rifirrafe con la portavoz del PP, Pilar Rojo, quien ha acusado al ministro de hacer el "ridículo internacional" y de "oscurantismo" en torno al tratado que deberá regular las relaciones de la colonia británica con la UE y, muy especialmente, con su vecina comarca campogibraltareña.

Rojo ha mostrado la inquietud de su partido por "si España está vendiendo la soberanía de Gibraltar por un plato de lentejas" -tal y como afirma el ex ministro García-Margallo- y su temor a que el Gobierno vaya a ceder ante las pretensiones de Reino Unido. "¿Por qué tienen prisa ahora en alcanzar un mal acuerdo? ¿Acaso necesita vender como un éxito lo que tiene pinta, sinceramente, de ser un mal acuerdo?", ha preguntado al ministro. A juicio del PP, es "preferible un no acuerdo que un mal acuerdo".

Albares ha respondido que fue el PP el que inició la negociación que desembocó en el Acuerdo de Nochevieja de 2020 entre Londres y Madrid y que sirvió de base para la negociación en curso entre Reino Unido y la Comisión Europea, que es quien negocia en nombre de la UE.

"No insulten a nuestros vecinos y a nuestros amigos. No digan que 300.000 españoles del Campo de Gibraltar son un plato de lentejas. Las vidas de 300.000 españoles deben continuar igual, no vengan con argumentos viejos del tiempo de Matusalén, que no tienen ni pies ni cabeza", ha subrayado el ministro, que ha reprochado la "hipocresía" del PP al afirmar que ese partido conoce la líneas de negociación que se siguen con Reino Unido en torno a Gibraltar.

"Si siguen con esa hipocresía vamos a terminar desvelándolo", ha añadido Albarez, sin detallar detalles. Ante esta insinuación, la portavoz del PP ha mostrado la sorpresa de su partido y ha recordado al ministro que él mismo ha señalado "multitud de veces" que el acuerdo sobre Gibraltar era "inminente" y solo faltaba la firma de Reino Unido. "Ahora resulta que no, que el documento lo están elaborando", ha acotado, insistiendo una vez más en pedir al ministro que facilite a su partido el documento. En todo caso, ante la amenaza de Albares, le ha conminado a que si tiene algo lo haga público.