Albares no descarta cerrar hoy en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que espera que en la reunión de este jueves en Bruselas, junto al Reino Unido y la Comisión Europea, se avance "tanto como sea posible" en el acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit, y no ha descartado que en la cita se cierre el pacto.

"Los equipos han trabajado intensamente y han acercado todavía más posiciones (en las últimas semanas) y yo espero que hoy lo hagamos tanto como sea posible y si fuera posible, definitivamente", ha declarado su llegada.

Los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido, David Cameron, se reúnen con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) Maros Sefcovic. También asiste el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo, en el seno de la delegación británica.

Albares ha asegurado que acude "esperanzado" y no "atemorizado" y ha defendido que por parte de España no ve "escollos para poder avanzar hacia ese acuerdo". "Pero evidentemente yo no puedo hablar en nombre de la parte británica", sino que eso debe hacerlo Cameron, ha acotado. El inicio de la reunión sobre Gibraltar estaba prevista para las 14:00, si bien el ministro español ha llegado con cerca de una hora de antelación a la sede de la Comisión Europea para mantener una entrevista previa bilateral con Sefcovic para preparar el cónclave con los británicos.

Comienzo jornada de trabajo en Bruselas reuniéndome con el vicepresidente de la @EU_Commission @MarosSefcovic para seguir avanzando hacia un acuerdo en relación a Gibraltar para una zona de prosperidad compartida. pic.twitter.com/rxbE4eyjTY — José Manuel Albares (@jmalbares) May 16, 2024

Hora de jugar a la pelota

El ministro de Exteriores ha venido defendiendo desde hace más de un año que "la pelota está en el tejado de Reino Unido", después de que Bruselas y Madrid hayan presentado una propuesta que permitiría integrar a Gibraltar en el espacio Schengen.

Preguntado sobre si entonces la pelota sigue en el tejado británico y España ya ha dicho su última palabra, el jefe de la diplomacia ha querido seguir con este "símil" y ha sostenido que "la pelota va a estar hoy dentro de la sala de reuniones y la vamos a jugar todos juntos, como hemos jugado desde el 12 de abril y todas estas semanas".

Albares ha dejado claro que acude a la cita con el "espíritu constructivo" que ha mantenido durante toda la negociación hasta ahora para la consecución del acuerdo, "aunque evidentemente se necesitan dos para bailar el tango", en alusión a la frase acuñada ya en 2020 por su antecesora en el cargo, Arancha González Laya.

Tras el deshielo

Ese 12 de abril, Bruselas y Londres escenificaron el deshielo político de las conversaciones tras dos años y medio de negociación técnica sin que trascendieran avances concretos.

Desde el arranque de las conversaciones se apunta a la supresión de la Verja y la entrada de facto de Gibraltar en Schengen, para lo cual los controles fronterizos deberán trasladarse al puerto y el aeropuerto. Reino Unido rechaza que sean agentes españoles los que efectúen esos controles, de ahí que sobre la mesa esté una propuesta para que durante un periodo transitorio de cuatro años esta tarea recaiga en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

Otro de los aspectos más espinosos de la negociación, de la que apenas han transcendido detalles en los más de dos años transcurridos, es el del aeropuerto de Gibraltar. El aeródromo se encuentra construido en el istmo que une el Peñón con el resto de la península y es territorio en disputa.

España ha venido reclamando el uso compartido de las instalaciones para que puedan beneficiarse de ello toda la región, pero Reino Unido se opone de plano, considerando que choca con su postura respecto a la soberanía.