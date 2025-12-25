Del frío de Navidad a la lluvia del fin de semana: el tiempo da un giro en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar vive este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, una jornada fría pero tranquila en lo meteorológico. El día ha amanecido fresco y prácticamente despejado, con algunos intervalos nubosos que irán ganando terreno a partir del mediodía. El viento, alternando norte y poniente, mantendrá los termómetros contenidos: las máximas no superarán los 15 grados, muy por debajo de lo habitual para estas fechas.

Este arranque de Navidad confirma el brusco descenso térmico registrado en los últimos días. Según el periodo de referencia, las temperaturas se sitúan claramente por debajo de la media, una anomalía poco frecuente en los últimos años.

Lluvias débiles entre la noche del jueves y el viernes

Durante la noche del jueves al viernes, el cielo se irá cerrando y podrán registrarse lluvias débiles, que incluso podrían prolongarse hasta el mediodía del viernes 26 de diciembre. A partir de ahí, el frente perderá fuerza y dará paso a un viernes más estable y despejado, de nuevo con máximas en torno a los 15 grados.

Cambio radical: fin de semana pasado por agua

La calma durará poco. El sábado 27 de diciembre marcará un cambio claro de tendencia. Una borrasca se situará al suroeste de la Península Ibérica y dejará cielos cubiertos durante toda la jornada, con lluvias continuas y posibilidad de tormentas en el Campo de Gibraltar.

Este episodio se prolongará durante todo el domingo, por lo que el fin de semana será, sin duda, de paraguas y planes bajo techo. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero las precipitaciones podrán ser especialmente intensas en zonas costeras, acompañadas de rachas fuertes de viento. Provincias andaluzas como Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga se verán especialmente afectadas.

El lunes se despide la borrasca y mejora el tiempo

El lunes 29 todavía dejará algunas lluvias, aunque ya en retirada. Con el desplazamiento de las bajas presiones hacia África, las precipitaciones irán cesando progresivamente, especialmente en el oeste de Andalucía y en la comarca.

A partir del martes 30, el tiempo tenderá a estabilizarse: los cielos se irán despejando poco a poco y, aunque aún es pronto y los modelos pueden cambiar, de momento no se esperan lluvias para el último día del año. Todo apunta a una Nochevieja seca en el Campo de Gibraltar.

Una Navidad excepcionalmente fría

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que este episodio frío no es anecdótico. Tras un diciembre mayoritariamente suave, el tramo final del mes ha dado un vuelco: la primera semana de Navidad de 2025 está siendo la más fría desde 2010.

Aunque diciembre ha registrado en general temperaturas superiores a la media del periodo 1991-2020, los días de Nochebuena y Navidad se sitúan entre los más fríos de los últimos 75 años. Un inicio navideño tan frío como el actual no es habitual y cada vez será menos frecuente, recuerdan desde la Aemet, que añade un dato revelador: la primera semana de Navidad es hoy 2,1 grados más cálida que a mediados del siglo XX, lo que hace muy poco probable volver a vivir Navidades tan frías como las de 1962.

En resumen: frío invernal, lluvias a la vista y un respiro justo a tiempo para despedir el año. El Campo de Gibraltar encara así una Navidad marcada por los contrastes meteorológicos.