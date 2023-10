La ex concejal de Algeciras Laura Ruiz, condenada a pagar la minuta a su ex abogado

Laura Ruiz, ex delegada municipal de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras con el PP, fue condenada en abril 2022 por un juzgado de Primera Instancia de Algeciras a pagar a su ex abogado 4.612 euros, más intereses, por las minutas reclamadas por este. La sentencia del caso fue ratificada íntegramente en noviembre del año pasado por la Audiencia de Cádiz tras el recurso de la ex edil, a la que impuso igualmente en ambos procedimientos el abono de las costas.

Esa sentencia se suma a la que, en noviembre de 2021, condenó a Ruiz a 21 meses de cárcel como responsable de tres delitos -contra la intimidad, la integridad moral y coacciones- tras la denuncia realizada por el abogado de su ex marido, víctima de un anuncio por palabras de carácter sexual. La autoría de dicho anuncio fue atribuida a la ex concejal, primero por sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Algeciras y más tarde por la Audiencia de Cádiz. Ruiz ha recurrido su condena ante el Tribunal Supremo.

Fue el abogado algecireño que la defendió inicialmente en ese procedimiento quien meses más tarde la llevó ante el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Algeciras en una reclamación de cantidad por no haberle abonado sus servicios. La versión expuesta por Laura Ruiz, apoyada por su hermana y su madre durante la vista oral, fue que en las Navidades de 2018 y 2019 pagaron al demandante un total de 2.000 euros. Además, las tres indicaron que el dinero, en metálico, iba en sobres que, a su vez, introdujeron “en cajas de regalos” entregadas al abogado con vinos y dulces. También sostuvieron que le pagaron otros 2.000 euros posteriormente, aunque no presentaron recibo alguno por ninguna de esas cantidades.

Las “contradicciones” apreciadas en las versiones de Ruiz y sus dos familiares sobre el lugar donde fueron entregadas las supuestas cajas, dónde las compraron o el tipo de billetes introducidos en los sobres -unido a la ausencia de apuntes contables en sus cuentas corrientes que casasen en fecha con retiradas de fondos- llevaron tanto al Juzgado como a la Audiencia a fallar en favor del letrado demandante.

Asesora municipal por 25.000 euros anuales

La polémica en torno a Laura Ruiz se ve aumentada estos días por su nombramiento como asesora del gobierno municipal algecireño del PP por decreto del alcalde, José Ignacio Landaluce. El sueldo bruto anual de la ex concejal como empleada eventual será de 25.000 euros.

La polvareda viene de lejos porque hace ahora un año, la antigua edil anunció su intención de poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su andadura como miembro de la Corporación Municipal algecireña, aunque, finalmente, no llevó a la práctica su advertencia.

Landaluce: "Las manitas las tenemos muy limpias. Y si alguien tiene algo que cree que no es legal, está perdiendo el tiempo sin acudir a los tribunales"

Para el PSOE, la designación ahora de la antigua concejal para un puesto de confianza por parte del regidor es la demostración de que este último se pliega ante la amenaza de Ruiz y paga con dinero público su silencio. Las explicaciones ofrecidas por Landaluce el pasado día 2 no han hecho sino reforzar la tesis de los socialistas, que han exigido su dimisión, y de Izquierda Unida. "Laura Ruiz era una persona que me pidió ayuda y, cuando puedes, ayudas a la gente", declaró el alcalde.

En sus primeras declaraciones en torno a Ruiz tras su dimisión como concejal, a causa de la primera de las condenas, Landaluce negó haberse sentido amenazado por su antigua colaboradora. "A mí no me ha llegado ningún tipo de amenaza, ni directa ni indirecta. Es más, si hubiera algún tipo de amenaza tenga por seguro que yo las aguanto bien porque la diferencia es que nosotros hemos gobernado bien para los algecireños", sentenció.

“Hemos trabajado como nunca se ha conocido en doce años. […] Las manitas las tenemos muy limpias. Y si alguien tiene algo que cree que no es legal, está perdiendo el tiempo sin acudir a los tribunales. Las cosas que están mal se denuncian en los tribunales", concluyó el alcalde de Algeciras.

Mensaje de Whatsapp al PSOE

Apenas una hora después de estas palabras de Landaluce, la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, desveló que había recibido un mensaje de WhatsApp con contenido comprometedor escrito por Laura Ruiz antes de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.

"Lo hago público ahora porque creo que es de interés general. Los hechos demuestran que es conocedora de ciertas actuaciones", declaró la también portavoz municipal socialista. "El contenido del Whatsapp”, añadió, “nos lleva a pensar que existen posibles acciones que se están tratando de ocultar, por eso, hemos decidido ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales para que investiguen".