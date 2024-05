Eugenia Garrido: "La Voz Kids me ha servido para ver la música como un medio de vida"

A sus 16 años, Eugenia Garrido Moreno tiene agarrada a la garganta la sal del Estrecho y un temporal claro de poniente. La voz grave y poderosa de la tarifeña hizo que los cuatro entrenadores (coachs) del popular programa televisivo La Voz Kids se la disputaran en sus respectivos equipos. David Bisbal alabó su vibrato nada más afinar las primeras estrofas de One night only, el tema principal del musical Dreamgirls y con el que entró en el concurso de jóvenes talentos.

Aquella actuación se grabó en los estudios de Atresmedia en julio de 2023 y el espectáculo se emite en la actualidad cada sábado por la noche en Antena 3. Eugenia Garrido ha firmado un contrato de confidencialidad con la productora y poco puede contar sobre el devenir del programa, aunque es más que presumible que, tras pasar las audiciones a ciegas, haya llegado a las batallas, los asaltos, la semifinal y quién sabe si a la gran final.

Sí es público que fichó por Lola Índigo después de que, en el primer programa presentado por Eva González, Rosario le hiciera un "superbloqueo" a Bisbal, es decir, que lo dejó sin la posibilidad de quedarse con la tarifeña en su equipo. Pero hasta llegar a ese punto, la historia es larga.

"Yo canto desde que tengo uso de razón", declara Eugenia Garrido sentada en una de las mesas del hotel Convento, ubicado en la calle Batalla del Salado y propiedad de su tío materno, José Luis Moreno. El edificio del siglo XIX y completamente reformado albergó en su día el primer instituto que tuvo Tarifa. Precisamente desde su centro de estudios, el IES Almadraba, donde cursa primero de Bachillerato, acude Eugenia para entrevistarse con Europa Sur.

"Creo que no te has hecho fotos aquí desde la Primera Comunión", comenta su madre, Mariló Moreno, administrativa en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras. El padre de Eugenia, Nacho Garrido, es comercial de energías renovables. La familia la completan Elena y la pequeña Estrella, de 14 y 10 años.

Ha nacido una estrella

"Siempre he cantado en casa, pero a los nueve años empecé a aprender con Rubén Cárdenas", añade la joven. Este jimenato afincado en Algeciras, profesor de técnica vocal, forma y promociona a los artistas más prometedores del Campo de Gibraltar desde hace décadas. Gracias a él, Eugenia Garrido ama la copla, un género musical en el que navega con soltura, aunque antes que a Cocha Piquer o Marifé de Triana prefiere a divas como Jennifer Hudson, Whitney Houston o Mariah Carey.

"Con el flamenco me puedo apañar, pero no es mi estilo", admite. En cambio, coquetea con el rock y el pop, pero dice que es versátil y disfruta con estilos musicales variados.

Eugenia Garrido intentó entrar en La Voz Kids por primera vez con doce años, pero las repetidas negativas no la frenaron. Muy al contrario, hicieron que estudiara canto con más ahínco. Junto a otras dos compañeras de academia, Eva y Jimena, creó hace un tiempo el grupo musical Axis, con el que reinterpreta canciones y le ha permitido placearse en distintos escenarios de la comarca, como el Teatro Florida de Algeciras o la Alameda de Tarifa.

A raíz de La Voz Kids, la artista sureña se ha dado cuenta de que le gusta a la gente. "Siempre he confiado en mí y en mi capacidad, pero nunca pensé que en mi entorno, en mi instituto, por ejemplo, me fueran a alabar y apoyar tanto. Todos mis profesores me han dado la enhorabuena y he sentido alivio", reconoce.

"Estudiar una carrera formaba parte de mis planes. De hecho, le había echado el ojo al doble grado en Derecho y Criminología", cuenta. Y añade: "Pero, dentro de mí, deseo ser cantante". "En el oficio de la música hay dos vías: tener mucha suerte o trabajar día y noche". Y Eugenia Garrido prefiere la segunda opción, por eso le está dedicando muchas más horas a su formación musical.

"La Voz Kids ha hecho que deje de considerar el cantar e interpretar como una actividad extraescolar, sino como un medio de vida, una profesión remunerada", resume.

Recuerdos del concurso

Esta concursante le está muy agradecida a Alicia Araque, la vocal coach que le ha ayudado y orientado a lo largo del programa. "Lola Índigo me daba indicaciones que me servían principalmente sobre el escenario, pero Alicia ha sido muy importante en la técnica".

"Flipé cuando los cuatro coachs se dieron la vuelta en mi audición a ciegas", rememora. "Yo tenía muy claro que me quería ir con David Bisbal, pero al ser superbloqueado por Rosario, sobre la marcha, tuve que decidir. Me comí la cabeza porque Lola Índigo debutaba en el concurso. Al final me arriesgué y acerté", sopesa la de Tarifa.

"Si tengo que valorar el conjunto de la experiencia, le pongo un 9", pondera. "Hubo un momento en el que me agobié mucho con una canción que no me salía. Tuve una ansiedad terrible, pero el resto de días me lo pasé muy bien".

Cuenta la joven que, a comienzos del presente curso escolar, viajó a Madrid para empezar a grabar la fase de las batallas. "No volví al instituto en dos semanas, pero recuperé rápido las clases", recuerda. "Es cierto que, a la hora de estudiar, me descentro mucho porque tengo muy mala concentración". Responde que su asignatura favorita es Literatura, sobre todo si la clase trata de autores antiguos, como Lope de Vega. También el Inglés y la Educación Física por los juegos en equipo. "Pero todo depende de los maestros", valora.

"Es complicado ser adolescente", afirma. "Tengo muchos cambios de humor".

Durante el ir y venir desde Tarifa a Madrid, sufrió varios retrasos en el tren que une Algeciras con la capital. Nacer y crecer en el punto más meridional de la Península tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. "Tarifa es un lugar perfecto para vivir una semana, pero no para pasar toda la vida", afirma. "Para mi gusto, es demasiado repetitivo. Incluso para tomarte unas pipas en el mismo banco. Si el día está muy aburrido, mis amigos y yo cogemos el autobús y nos vamos a Algeciras, al cine o al centro comercial", contesta. En un par de años, Eugenia Garrido tendrá el mundo en sus manos.