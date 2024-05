“Marruecos no colabora en la lucha contra el tráfico de drogas, eso está claro”

Desde su Burgos natal aterrizó en Estepona, su primer destino tras aprobar las oposiciones. A su padre le comentó que le apetecía vivir en el sur y regresar pasado un tiempecito. Pero estaba escrito que en la ciudad malagueña no solo iba a consolidar su vocación de impartir justicia, sino también a encontrar a quien hoy es su marido y a fijar un hogar. Tras dictar sentencia contra clan de los Castañas se prepara para abordar nuevos macrojuicios contra el narco.

-¿Hay que endurecer las penas por narcotráfico?

-Siempre he pensado que las penas eran cortas. Lo que ocurre es que ahí hay un poco de discusión. Hay países con penas más duras, pero es cierto que aquí hay una diferencia: nosotros aquí tenemos hachís y eso se considera droga blanda, para entendernos. No es una droga blandísima, pero no es de la que causa grave daño a la salud. En otro estadio está la cocaína. ¿Si endurecemos las penas por tráfico de hachís, qué penas imponemos a la cocaína? Hay otra vertiente: compensa traer grandes cantidades de droga porque la pena casi es la misma que si traes una cantidad pequeña. Era una reflexión que nos hacíamos hace años los jueces de lo Penal y lo cierto es que esa que era una apreciación a la que el tiempo le dado la razón porque las cantidades de droga son cada vez más grandes, bestialmente grandes.

"¿Si endurecemos las penas por tráfico de hachís, qué penas imponemos a la cocaína?"

-Y la pena sigue siendo exactamente igual.

-Sí, la pena es igual. Luego entras en la extrema gravedad del delito, porque el uso de embarcación lo tienes siempre, y eso conlleva una condena mayor. Se pueden ir haciendo añadidos, que es lo que estamos descubriendo ahora: en una operación de hachís siempre hay un grupo, una organización criminal. Esto no es que yo estaba tomándome un café con mi amigo Pepito y he decidido hacer esto; hay una organización y, en algunos casos, hay un verdadero entramado de organización criminal a gran escala. Y ahora ya, lo siguiente que se va a conseguir es lo de las petaqueras.

-Parece verdad, ¿no?. El transporte y posesión de combustible en petacas para las narcolanchas será un delito y no una falta administrativa.

-Está cerca de conseguirse. Los narcotraficantes ya no operan como antes, que alijaban en la costa. Alijos en la costa cada vez va a haber menos, sobre todo aquí, porque hay mucha vigilancia y no quieren perder sus medios, ni los personales ni los materiales.

"Tengo la impresión de que los narcos van a utilizar más los puertos"

-¿Entonces?

-Tengo la impresión de que van a utilizar más los puertos. Pienso que lo que han hecho ahora es buscarse otros lugares y otros modos. No hay que ser inocente y creer que ahora aquí no hay nada, pero la actividad del narco no es tan incesante como en otros momentos. Ahora están usando mucho también Sanlúcar de Barrameda, Huelva y Almería como vías de entrada de la droga. Portugal todavía no tiene una legislación como la nuestra para perseguir las narcolanchas, allí todavía no tienen la ley como la nuestra, que las prohíbe lleven droga o no. Cuando España decidió que iba a considerar el uso de esas lanchas como delito de narcotráfico, debió haberle dicho a Portugal que hiciera lo mismo. Ya se dejó el boquete y esta gente rápidamente busca el boquete.

-Menos droga por la costa y más por los puertos.

-Lo que más me preocupa es la entrada de droga en el Puerto de Algeciras. Entran cada año miles de contenedores y de camiones y no podemos inspeccionar todos porque eso paralizaría la actividad en los muelles. Cuando hace unos días se detectó un camión procedente de Marruecos con 25.000 kilos de hachís es porque había un pasillo previo por el que previamente habían entrado otros muchos camiones.

"Si hace unos años no había detenidos por tráfico de cocaína en el Puerto de Algeciras era porque no se estaba investigando lo suficiente"

-En el Puerto de Algeciras se han dado muchas detenciones vinculadas al tráfico de drogas, incluidos las de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y algunos mandos corruptos.

-Es cierto. Siendo ya magistrada en la Audiencia de Cádiz nos llegó una causa por tráfico de cocaína a través del puerto. Me llamó la atención, porque era infrecuente. Debía ser 2014 o 2015 y no teníamos antecedentes de casos similares. Busqué entonces información sobre alijos y otras causas relacionadas con el tráfico de cocaína en otros puertos españoles y descubrí que había muchas: en Barcelona, Valencia... La conclusión fue clara: si no había detenidos por tráfico de esa droga en el Puerto de Algeciras era porque no se estaba investigando lo suficiente. Algeciras es una puerta de entrada para la cocaína.

-Las investigaciones contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas han ganado mucho peso en los últimos años en la lucha contra los narcos.

-Lo más importante es vaciarles los bolsillos, tocarles el patrimonio que han conseguido con la droga. En su modalidad más básica, el blanqueo se hace gastando el dinero en fiestas, comidas, etc., o en coches y casas que luego ponen a nombre de sus parejas, hijos, padres y otros familiares. ¿Qué pasa entonces? Que cuando se demuestra que eso ha ocurrido y que el dinero con el que se han comprado esos bienes proceden de la droga, pues el cumplimiento de las condenas es efectivo desde el minuto uno. El trabajo de los investigadores es digno de reconocimiento, puesto que es tedioso y consiste en levantar y levantar alfombras hasta dar con el origen y el final del dinero. Es muy complejo.

-¿Observa un mayor grado de violencia por parte los clanes de la droga?

-Las organizaciones criminales están muy organizadas y ante ellas no hay más opción que reforzar los medios para hacerles frente. Cada vez ejercen más violencia, quieren más logros y el grado de exigencia entre sus miembros es brutal.

"Marruecos es el productor único del hachís y, siendo así, deja que desear a la hora de perseguir a estas personas"

-¿La cooperación con Marruecos existe?

-Cero. La cooperación con Marruecos no existe y parte del problema está ahí. Es el productor único del hachís y, siendo así, deja que desear a la hora de perseguir a estas personas.

-No hay órdenes de extradición o no son efectivas.

-El problema más grave que tiene la droga para poder luchar contra ella es que genera muchas ganancias, no solo para la gente que directamente se aprovecha de ella, es que, a su vez, eso luego revierte en muchos sectores. Los narcotraficantes se gastan el dinero de múltiples formas y maneras.

-En Gibraltar sucede lo mismo?

-Pues no sé, ya...

-La pregunta es si Gibraltar colabora en la lucha contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y de otras actividades.

-Esa materia se me escapa un poco. Lo que sí sé es que Marruecos no colabora en la lucha contra el tráfico de drogas, eso está claro. Y no colabora luego tampoco en relación con mucha gente que tiene aquí juicios pendientes.

-¿Se refiere, por ejemplo, a Abdellah El Haj, el Messi del hachís?

-Por ejemplo.

Sobrecarga de trabajo

-Por fin, el Campo de Gibraltar va a contar con dos secciones de la Audiencia de Cádiz, especialmente, para afrontar las causas vinculadas al narcotráfico.

-Sí, es una buena noticia. La idea que tienen es que haya una sección de cuatro magistrados para los asuntos penales y una sección de tres para los civiles. Lo que ocurre es que a los que estamos aquí a pie de obra no nos acaba de convencer: tres magistrados para lo Civil estarían demasiado holgados y cuatro para penal serían pocos. En nuestra opinión, sería mejor que las dos secciones asuman tanto casos civiles como penales.

-¿La Audiencia Nacional debería implicarse más en la instrucción de casos de narcotráfico?

-La Audiencia Nacional tiene marcadas cuáles son sus competencias. Luego, como todo, están esas zonas grises, donde lo mismo un caso puede ser para un juzgado de San Roque o La Línea que para la Audiencia Nacional. No tenemos una maquinita que nos diga lo que hay que hacer en cada caso. No conozco muy bien el funcionamiento de la Audiencia Nacional, pero diría que es un órgano probablemente sobrecargado de causas.

"Necesitamos más juzgados, con más jueces, fiscales y funcionarios. No estoy de acuerdo con los tribunales de instancia"

-¿Y ustedes no se sienten sobrecargados?

-A ver, la sobrecarga de trabajo en un juzgado no se produce porque haya causas que yo considere que debiera tener la Audiencia Nacional y las tengo que tener yo; el colapso se produce cuando tienes que asumir un número mayor de casos del que puedes que asumir. Necesitamos más juzgados, con más jueces, fiscales y funcionarios.

-Sin embargo, los gobiernos de España y de la Junta de Andalucía apuestan por la creación de tribunales de instancia para coordinar todos los casos vinculados al narcotráfico.

-Quiero ser prudente al respecto, pero no estoy de acuerdo con esa idea. La justicia debe impartirse con proximidad y concentrar las causas en una sola instancia no sería efectivo.

-Se ha aludido también a la bisoñez de algunos jueces y a su escaso apego a algunos destinos complejos como causa del colapso judicial.

-Todos los jueces salimos perfectamente preparados de la Escuela Judicial para asumir nuestras funciones, sea cual sea el destino que se nos asigne.

"Tuve que soportar muchísima presión para que señalara el juicio [a los Castañas] en fecha cuando no teníamos sala donde celebrarlo"

-La memoria del TSJA de 2023 habla de un aumento de la pendencia del 28% en esta sección de Algeciras respecto al año 2022. Por número de causas en tramitación ganan por goleada.

-Esta sección, como todo el mundo y como el resto de los órganos judiciales, sufrió un parón total de la actividad por la pandemia, lo que produjo que los procedimientos se acumulasen. En coincidencia con aquello, la actividad policial siguió y, en concreto, el grupo operativo OCON de la Guardia Civil era tremendamente activo. Y luego ya, para colmo de desgracias, nos encontramos con el juicio a los Castañas, el más grande que hemos celebrado y que no es fácil de agendarlo. Tanto fue así que tuve que soportar muchísima presión para que lo señalara en fecha cuando no teníamos sala donde celebrarlo. No voy a decir quién fue, lo dejo así, pero hubo presiones en ese sentido.

-La Junta de Andalucía, responsable de las infraestructuras judiciales, le propuso celebrarlo en Málaga, donde hay una sala habilitada.

-Bueno, a ver, propuestas hubo muchas. Participé en una serie de visitas con el alcalde de Algeciras (José Ignacio Landaluce), que muy generosamente nos ofreció varias instalaciones, incluso una en el puerto. Todo fue muy complicado porque, aunque algunas eran espaciosas, se necesitaba un periodo de tiempo largo para usarlas, grabar las sesiones, que estuviesen cerca porque había que movilizar a mucha gente... No había manera.

-Al final dieron con la tecla.

-La Providencia estuvo de nuestro lado: hubo un traslado de juzgados en este edificio y se nos quedó una sala vacía. ¿Y si lo intentamos aquí? Es verdad que era difícil porque había que dividir la sala de vistas en dos y en dos plantas distintas, pero se hizo un gran esfuerzo y salió bien. No se escatimaron esfuerzos para dotar el lugar de lo más importante. La única insistencia que le puse al consejero fue que el juicio tenía que ser grabado: si no estaba grabado debidamente, corríamos el riesgo de tener que repetirlo.

-¿Satisfecha con el desarrollo del juicio?

-Yo le había dado muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente en la sala? Eran más de 160 acusados, con sus letrados, más el Tribunal, la Fiscalía, los testigos... Era como para morir. ¿Qué íbamos a hacer con todo ese barullo de gente? Es algo muy técnico desde el punto de vista procesal y difícil de explicar, pero todo el mundo, al final, incluidas las defensas, puso de su parte para que todo fuese ágil. Y así lo expuso la mayoría en su conclusiones finales.

-¿Hay sintonía entre jueces y fiscales a la hora de hacer el trabajo?

-Sí, hay sintonía, siempre lo he visto así: la habido con Juan Cisneros, que hasta ahora ha sido el fiscal jefe de Algeciras, y presumo que también la habrá con Aurora Andrés, su sustituta. Aurora vino a Algeciras cuando yo acababa de llegar al penal. Recuerdo la primera vez que vino a juicio y el café que nos tomamos