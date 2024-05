La Balona, a acabar con una sonrisa copera

La Real Balompédica Linense se apresta a intentar despedir de la mejor manera posible este domingo (12:00, en directo por Football Club) la decepcionante temporada de su estreno en Segunda Federación. Los albinegros dependen de sí mismos para conquistas una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. Los albinegros desplazan a toda la plantilla. Son bajas Moi Parra y Dani Santafé, lesionados de larga duración.

Punto final a una temporada que a muchos balonos se le ha hecho eterna. Una campaña preñada de tensiones que dentro y fuera de la caseta se confía en que tenga un final feliz. El que supone que el equipo de La Línea conquiste una plaza en la Copa del Rey. Lo hará siempre que gane. Si empata precisará que el Águilas no logre el triunfo en su visita a un Marbella que defiende la tercera plaza. En caso de derrota tiene también opciones, pero necesita del triunfo marbellí y que el UCAM no doblegue al Vélez, aspecto este último que no se antoja precisamente fácil.

Ficha técnica Atlético Antoniano: Brian; Láinez, Liébanas, Melli, Román; Jesús García, Espinar, Ricky, Javi Forján, Ángel y Pablo Ortiz Real Balompédica: Facu Ackermann; Miguel Cera, Diego Jiménez, Rafa Ortiz (Javi Pérez), Nani; Sergi Monteverde, Antonio Romero, João Pedro, Pitu, Pepe Greciano (Aridane Santana) y Fran Carbià. Árbitro: Jayro Muñoz García, de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Dirigió el San Roque de Lepe-Balona (0-0) y el Antoniano-Yeclano Deportivo (0-3). Hora: 12:00 (Trigésimo cuarta -y última- jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, previa inscripción, a través de Football Club, en este enlace). Estadio: Municipal de Lebrija, con piso de césped sintético. Precedentes: La Balona visita este domingo al Atlético Antoniano, lo que no hacía en Liga desde el 20 de febrero de 2005, cuando perdió 3-1. El conjunto de los duelos en Lebrija, todos en Tercera, arroja un balance de dos triunfos locales y uno visitante.

En uno de los peores supuestos, los de La Línea podrían caer a la octava plaza, que le concede el derecho a jugar la Copa Federación, la otra puerta de entrada a la Copa del Rey en la 2024-25.

Los albinegros llegan al duelo con el aval de haber sumado once puntos en las cinco jornadas más recientes, en las que no han conocido la derrota. Y con la hipotética ventaja que supone que su rival, que en casa no pierde desde noviembre, llega sin objetivos clasificatorios, lo que ha propiciado que su técnico, el exjugador balono Diego Galiano, haya anunciado que dará minutos a algunos de sus habituales suplentes.

Como ya sucedió la pasada semana, el entrenador, Antonio Fernández Rivadulla, cuenta con todos los integrantes de su plantilla (entre los que está el canterano Pepe Greciano, que lo es desde hace meses a todos los efectos) a excepción de los dos lesionados de larga duración: Moi Parra y Dani Santafé. Es decir, una vez en el recinto, el preparador tendrá que hacer un descarte.

En cuanto al once, como ya sucedió el pasado domingo tras el triunfo en Orihuela, no sería de extrañar que el preparador repitiese la formación de salida que ha proporcionado a su bando los últimos seis puntos por los que ha litigado. Siempre cabe la opción de que las peculiaridades del campo le lleven a situar a Javi Pérez en el mediocentro y retrasar a Sergi Monteverde o a alinear a Aridane Santana por aquello de contar con un referente arriba en un escenario muy dado a los desplazamientos en largo. No se antojan opciones disparatadas.

Fernández Rivadulla, que asume que le queda “el regusto amargo” de no haber alcanzado la clasificación para el play-off, entiende que desde su llegada la Balompédica ha ido “de menos a más y ha sido más regular”. “Sabemos que el objetivo de principio de temporada era muy ambicioso y somos conscientes de que no nos ha dado’, aseveró.

“Cuando llegué sabía que iba a tener nueve semanas y me puedo ir orgulloso”, sostuvo el preparador en su comparecencia previa al partido. “Buscamos la tercera victoria consecutiva después de haber conseguido que sumásemos más puntos en estos últimos cinco partidos. No supone mucho, pero a mí como entrenador sí que me vale porque somos el mejor equipo en los últimos cinco partidos”.

El míster, que confía en contar con el respaldo de aficionados en esta despedida liguera, explicó que durante la semana había trabajado en la medida de sus posibilidades en que los jugadores estuviesen concentrados y motivados para la visita a Lebrija “porque la Balona se juega cosas” pero deslizó que había observado “más distracciones” en su gente, ante el inminente final de la liga, rodeado de incertidumbre para muchos de ellos sobre su futuro.

Fernández Rivadulla subrayó que el rival, el Atlético Antoniano “es un equipo que en casa sabe a lo que juega” y recordó que desde su llegada los albinegros no se habían visto forzados a jugar encuentro alguno en césped sintético superficie sobre la que se han ejercitado esta semana para llegar al duelo con la mayor adaptación posible. “Nos vamos a encontrar un partido totalmente diferente en ese apartado”, vaticinó.