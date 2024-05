Diego Galiano: "La Balona llegó tarde al mercado y eso se ha visto reflejado"

El entrenador del Atlético Antoniano, Diego Galiano, advierte que aunque su equipo no tiene objetivos clasificatorios en el duelo que este domingo (12:00, en directo por Football Club) le enfrentará a la Real Balompédica en el Municipal de Lebrija -en el que los linenses se juegan la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey- los suyos afrontan el choque “decididos a competir al cien por cien, a muerte”. El míster, que desvela que dará minutos a alguno de los no habituales, entiende que los de La Línea cometieron su mayor error el pasado verano. "Llegaron al tarde al mercado", sostiene.

“Tenemos súper claro que se trata de un partido de competición y que como tal hay que afrontarlo, aunque es cierto que habrá cambios en la alineación, porque hay jugadores a los que durante la temporada no he podido darles los minutos que ellos se merecían y los voy a compensar, pero que nadie dude de que vamos a competir a muerte”, recalca el preparador, en referencia al duelo de la última jornada de la Segunda Federación de este domingo.

“A mí no me gustaría estar en el pellejo de un tercero y que un equipo del que dependiese mi suerte saliese al campo a pasearse. No sería ni justo ni lícito”, abunda.

“Se suele decir que en este tipo de partidos los que se juegan algo ponen un plus, pero estamos hablando de futbolistas profesionales y además es nuestro último partido en casa, después de una temporada muy complicada y queremos ofrecerle un triunfo a nuestra afición, que no nos pudo acompañar en Cádiz”, donde el Antoniano selló la permanencia la pasada jornada ante el Mirandilla, que no vendió entrada a los hinchas visitantes, como ha sido norma durante toda la competición.

Galiano, que en su día vistió la camiseta de la Balona, asegura que no existen cuentas pendientes tras el partido de la primera vuelta, en el que los albinegros remontaron un 0-2 en los últimos compases (4-2) y tras una jugada en la que los visitantes reclamaron, casi con total seguridad con razón, un posible penalti de Facundo Ackerman sobre Jaime.

“A nosotros nos quedó la sensación de que debimos sacar algo positivo y que tuvo que ver las decisiones del árbitro y aunque es verdad que tuvimos algún roce con alguien que estaba por allí por la caseta y que no era del club, todo eso está mal que olvidado”, asegura. “Son cosas que pasan en el fútbol y no pensamos en eso, sino en sacar el partido adelante”.

El míster del Antoniano es rotundo cuando habla de la marcha de su último rival. “¿La verdad? No me ha sorprendido. No entendí que teniendo la pretensión de querer ascender esperase a última hora para fichar, porque eso supone que tus rivales más directos, los más fuertes ya se han hecho con los mejores jugadores”.

“Bajo mi punto de vista la Balona llegó tarde al mercado, no lo hizo con las exigencias que debe tener ese club de firmar a los mejores futbolistas posibles”, sentencia. “Reflejo de todo eso es que ha sido una temporada de altos y bajos. La Balona por historia, por estadio, por afición... debería haber estado más arriba, pero también es cierto que las temporadas después de un descenso siempre son muy duras, muy complicadas y seguro que después de este año de transición va a volver más fuerte”.

El míster subraya la importancia de haber logrado la permanencia “teniendo el presupuesto más bajo de la categoría”. Hasta el punto de que, sostiene, su equipo se enfrentó a rivales “que tenían a un solo jugador que cobraba más que todos los del Antoniano”.

Preguntado por la posibilidad de convertirse en un futuro en el inquilino del banquillo balono, responde: “¿Entrenar a la Balona? Eso le gustaría no a Diego Galiano, sino a todo el mundo. Pero yo soy una persona humilde e imagino que el club irá por un técnico de superior categoría o con más experiencia, porque yo solo llevo cinco años entrenando”.

“Todo lo que me ha pasado desde que colgué las botas me ha pasado muy rápido, quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando y todo lo que llegue bienvenido sea y más aún en un sitio como La Línea, porque además tengo la suerte de conocer la casa y a pesar de que no me tocó el año más bonito en el apartado deportivo eso no me impidió comprobar la grandeza de la institución y el potencial que tiene a todos los niveles”, finaliza.