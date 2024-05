El Antoniano afronta su partido con la Balona del domingo como una fiesta

El Atlético Antoniano afronta el partido del próximo domingo con la Real Balompédica Linense envuelto en una euforia más que justificada después de sellar a falta de una jornada la permanencia, siendo, o al menos eso mantienen desde dentro, el equipo con menor presupuesto del grupo IV de la Segunda Federación. Los de Lebrija no ponen nada en juego y el técnico, el exjugador de albinegro Diego Galiano, confiesa que dará minutos a algunos de los que menos han estado sobre el césped durante toda la temporada. La entidad regala una entrada a cada uno de sus abonados.

El Atlético Antoniano, que cuenta en su plantilla con el exbalono Javi Forján (que también vistió los colores de la Unión Deportiva Los Barrios) no pudo celebrar el pasado domingo con sus aficionados la sufrida permanencia en Segunda RFEF. Como ha sido norma durante la temporada, el Cádiz CF no vendió entradas a la hinchada visitante y los seguidores del conjunto de Lebrija no pudieron apoyar a los suyos en el duelo con el Cádiz Mirandilla, en el que el punto conseguido se transformó en su salvación matemática.

Como sucedió cuando le correspondió a la Balona visitar esa instalación, algunos hinchas lograron colarse, pero el número fue especialmente reducido.

De ahí que directiva y plantilla del conjunto sevillano quieran convertir en una fiesta su compromiso de este domingo cinco de mayo (12:00) le enfrentará a la Balona en el Municipal lebrijano. “Día para celebrar, día de estar con los nuestros ¡Cerremos la liga juntos!”, reclama el club a través de sus redes sociales.

El cartel del encuentro hace referencia a la eterna lucha de David contra Goliat y se puede leer a través de Internet: “❤️🤍El tiempo nos ha enseñado que la palabra imposible no existe para nosotros. Llevamos años de lucha, creyendo en nosotros mismos y trabajando para conseguir lo que parecía impensable. Los imposibles también existen, solo es cuestión de creer”.

“Esto es historia”, recalca la entidad. “Seguimos luchando, compitiendo y soñando con que cualquier cosa es posible. Esto es de todos los que pertenecéis a esta gran familia”.

En ese contexto el club ha decidido “como muestra de agradecimiento” al apoyo “incondicional” que la plantilla ha recibido “durante toda la temporada”, pone a disposición de los abonados una entrada gratis para un acompañante. “Queremos que el Municipal sea una auténtica fiesta el próximo domingo”.