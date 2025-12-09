Vuelve la lluvia al Campo de Gibraltar: semana pasada por agua y levantera como colofón

La tregua del buen tiempo llega a su fin en el Campo de Gibraltar. Tras un arranque de semana anticiclónico, el paraguas volverá a convertirse en compañero inseparable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un giro radical en las condiciones entre el 10 y el 14 de diciembre: la lluvia regresa y lo hace con fuerza, con hasta un 90% de probabilidad de precipitaciones el miércoles 10, viernes 12, sábado 13 y domingo 14. Solo el jueves se perfila como un breve respiro entre chaparrones.

El cambio llegará el miércoles con la entrada de un frente atlántico por el extremo más occidental de Andalucía, que dejará lluvias generalizadas en la comarca. No será un episodio aislado. Según la Aemet, tanto el miércoles como el viernes estarán marcados por la llegada sucesiva de frentes que barrerán la mitad occidental peninsular, acompañados de un descenso de las temperaturas máximas y una cierta “montaña rusa térmica” a lo largo de la semana.

De hecho, el pronóstico nacional para el periodo del 8 al 14 de diciembre confirma esta tendencia: borrascas atlánticas afectarán a la Península desde el miércoles, con especial incidencia en el oeste, donde se esperan las lluvias más abundantes. Aunque el ambiente refrescará, los termómetros seguirán mostrando valores relativamente suaves para estas fechas. En el Campo de Gibraltar, las máximas oscilarán entre 16 y 18 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 11 o 12.

El fin de semana, además, vendrá acompañado de otro invitado poco amable: el levante. Aemet prevé que el sábado y el domingo sople con intensidad, contribuyendo a que el tiempo resulte aún más desapacible y reforzando la sensación de inestabilidad atmosférica.

Mirando más allá, la incertidumbre aumenta. Para la semana del 15 al 21 de diciembre, los modelos apuntan —con cautela— a temperaturas todavía superiores a las habituales, mientras que las lluvias quedarían más concentradas en el noroeste del país. Y para la del 22 al 28, la Aemet reconoce que aún no existen datos concluyentes para perfilar un pronóstico fiable.

De momento, en el Campo de Gibraltar toca asegurar los planes a cubierto y tener el paraguas siempre a mano. La lluvia vuelve y parece que piensa quedarse unos días.