Un mes de noviembre cálido pero más frío que el año anterior

Más frío que hace un año a pesar de que muchos días se han prestado a un clima de otoño agradable en el Campo de Gibraltar. La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de noviembre fue de 16,7 grados centígrados, considerado con un carácter térmico cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, fue dos grados inferior al mismo mes del año 2024, cuando se registró 18,8 grados de media y fue considerado como un mes extremadamente cálido.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia fue la segunda media más alta de todas las provincias andaluzas por detrás de Almería (17,6 grados), y por delante de Málaga (17,3 grados) y Huelva (15,2 grados). Por su parte, Granada (con 11,1 grados) y Jaén (12,8) fueron las provincias que registraron las temperaturas más bajas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de noviembre, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter normal en Andalucía, con una temperatura media de 12,6 grados, 0,6 grados por encima del promedio, siendo el mes de noviembre número 22 más calido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en noviembre por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de cuatro grados.

En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de noviembre con 105,6 mm, siendo un mes húmedo según la Aemet, mientras que el mismo mes del pasado año solo registró 27,2 mm, siendo un mes muy seco.