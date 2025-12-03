La Sierra de Luna registra 1,5 grados centígrados: el frío se apodera del interior del Campo de Gibraltar

El frente frío que atraviesa la península se ha hecho sentir también en el Campo de Gibraltar. El termómetro ha bajado considerablemente y a primeras horas de este miércoles se han registrado temperaturas muy bajas, especialmente en el interior de la comarca la Sierra de Luna a la cabeza con una mínima de 1,5 grados centígrados, según ha aportado Meteo Campo de Gibraltar.

La Sierra de Luna es uno de los enclaves naturales más especiales del Campo de Gibraltar y cuenta con una de las dos estaciones que hay dentro del parque natural de Los Alcornocales junto al del Tajo del Espino. La zona suele ser uno de los puntos más lluviosos no solo de la provincia, también de Andalucía. Esta madrugada ha discurrido un frente frío por toda la geografía andaluza, dejando algunas precipitaciones débiles e incluso nieve como por ejemplo en el Puerto de la Mora (Granada), aparte de en las cotas altas de los sistemas montañosos principales.

La Sierra de Luna ha sido el segundo lugar más frío de esta jornada según las cifras aportadas por Meteo Campo Gibraltar, que suele ofrecer con rigor datos meteorológicos en tiempo real de la comarca y alrededores. Solamente Los Reales, con -0,2 grados, ha batido a la Sierra de Luna. Los Reales es un paraje natural de Sierra Bermeja, que se alza al suroeste de las Serranías de Ronda. El Montero ha marcado 3,3 grados y Montecoche, en Los Barrios, ha registrado 5,3 grados centígrados. El pico del Montero es el segundo pico más alto de la Sierra del Aljibe, en el Parque de los Alcornocales. Montecoche está prácticamente a los pies de la Villa de Los Barrios y es una de las rutas preferidas de ciclistas y senderistas de la comarca.

Más cerca a los grandes núcleos de la bahía de Algeciras, las temperaturas mañaneras han sido más agradables, por encima de los 10 grados. Las temperaturas se mantendrán entre los 10 y los 18 grados el resto de la semana. Durante el jueves y el viernes, de nuevo habrá paso de frentes y algunas precipitaciones en diversas zonas de Andalucía, aparte de rachas localmente intensas de viento en áreas de la mitad oriental.