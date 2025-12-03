El tiempo para el puente en el Campo de Gibraltar: así estará el clima del 5 al 8 de diciembre

Con la llegada del esperado puente de diciembre, muchos campogibraltareños ya tienen la mirada puesta en el cielo para saber si podrán aprovechar estos días festivos para desconectar, viajar o disfrutar de actividades al aire libre. Este 2025, el Día de la Constitución y el de la Inmaculada coinciden con el primer fin de semana del mes, regalando un paréntesis de tres jornadas libres que anima a hacer planes dentro y fuera de la comarca.

El inicio de diciembre ha estado dominado por la inestabilidad, con precipitaciones intermitentes y un ambiente frío que ha acompañado a toda la zona. Sin embargo, este panorama está a punto de cambiar. Las predicciones apuntan a un giro rotundo del tiempo a partir del jueves 4, con una notable subida de temperaturas fruto de la entrada de una masa templada de origen atlántico. La irrupción de una dorsal anticiclónica sobre la Península será la responsable de este ascenso térmico y de la mejora general del tiempo.

Todo apunta a que el puente de diciembre llegará con un tiempo amable y estable, ideal para disfrutar de la comarca sin paraguas y con temperaturas insólitamente suaves para estas alturas del año

Así, el viernes 5, jornada que inaugura oficialmente el puente de la Constitución, marcará el inicio de un periodo meteorológico estable que se prolongará hasta el lunes 8, día de la Inmaculada Concepción. Todo indica que este puente —uno de los más esperados del año— vendrá acompañado de un ambiente apacible que invita a salir, pasear por la costa o aventurarse montaña arriba.

Las previsiones para los cuatro días son claras: no se espera lluvia en ninguno de ellos. Los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas sin relevancia, mientras que el viento soplará mayoritariamente de poniente, con intensidad entre floja y moderada. Un escenario que, en general, consolida la estabilidad.

La subida térmica será evidente tanto de día como de noche. En los municipios costeros, las temperaturas máximas rondarán los 19-20 grados, muy agradables para estas fechas, mientras que las mínimas se situarán entre 11 y 12 grados. En el interior de la comarca, las noches serán algo más frías, con valores en torno a los 8-9 grados, aunque también con tendencia al alza conforme avance el fin de semana.

De forma complementaria, la Agencia Estatal de Meteorología recuerda que el invierno meteorológico abarca del 1 de diciembre al 28 de febrero. Para esta temporada, las probabilidades apuntan a un periodo más cálido de lo habitual en toda España, con entre un 60 y un 70% de posibilidades frente al escaso 10% de que sea más frío. En cuanto a las precipitaciones, el comportamiento es incierto en la mayor parte del país, aunque el suroeste peninsular —donde se integra el Campo de Gibraltar— presenta un 40% de probabilidad de vivir un invierno más seco, superando con diferencia el 25 % de posibilidades de que resulte más lluvioso.