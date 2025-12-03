Puente de diciembre 2025 en el Campo de Gibraltar: horarios y comercios que abrirán para tus compras navideñas

El Campo de Gibraltar se prepara para uno de los primeros grandes movimientos comerciales de la temporada navideña. Antes de que comiencen oficialmente las celebraciones, el puente de diciembre 2025, que incluye el Día de la Constitución (sábado 6) y el Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8), promete una intensa actividad en supermercados, centros comerciales y mercados municipales.

Centros comerciales:

Puerta Europa (Algeciras): Abrirá tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre en horario de 10:00 a 22:00. El domingo 7 permanecerá cerrado, salvo restaurantes y cines, que ofrecerán horarios específicos.

Bahía Plaza (Los Barrios): Abrirá todos los días del puente con actividades especiales para los más pequeños. El viernes 5 comenzará con el cuentacuentos Una Navidad de cuento. El sábado 6, el Grinch protagonizará un pasacalles que promete risas y sorpresas. Y el domingo 7, los niños podrán participar en el taller Fábrica de galletas, mezclando creatividad y repostería.

Gran Sur (La Línea): Estará abierto el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre de 10:00 a 22:00, mientras que el domingo 7 permanecerá cerrado. El viernes 5, a las 18:00, se podrá disfrutar de un show de magia y masterclass con Magic Jose, participante de Got Talent España 10.

Supermercados y grandes superficies:

Mercadona : Abrirá con normalidad únicamente el sábado 6 (09:00 a 21:30). Permanecerá cerrado el domingo 7 y lunes 8.

El Corte Inglés: Abrirá sábado 6 y lunes 8 en horario de 10:00 a 22:00.

Carrefour: Sus supermercados grandes, como los de Algeciras y Palmones, abrirán sábado y lunes en horario normal.

Mercados municipales:

La Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado apertura extraordinaria de los mercados Ingeniero Torroja y Hotel Garrido el sábado 6 de diciembre. Según la concejal Sabina Quiles, esta medida busca facilitar las compras y responder al aumento de la demanda en estas fechas. Los mercados permanecerán cerrados el lunes 8, respetando el calendario acordado con los comerciantes. Quiles destacó que la planificación se ha realizado de manera consensuada con los profesionales, asegurando servicio de calidad y descanso para los trabajadores del sector.