El alcalde de Algeciras deja sus cargos en el PP y pide la suspensión temporal de militancia pero sigue como alcalde y senador

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha decidido este miércoles presentar su dimisión como presidente del Partido Popular de la ciudad y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupa en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los socialistas le señalan por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual.

Landaluce continúa -de momento- como alcalde de la ciudad de Algeciras y como senador, por lo que también mantiene su condición de aforado que lleva a la instrucción de la causa en el Supremo. La decisión de Landaluce de apartarse de los cargos orgánicos del PP, así como la suspensión transitoria de militancia en el partido, pone en duda su candidatura para las elecciones municipales de 2027.

El alcalde de Algeciras se ha pronunciado sobre la denuncia a través de un comunicado remitido por el gabinete municipal de comunicación. En la nota, Landaluce reitera su "absoluta inocencia" y se reafirma su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa "con todos los medios legales a mi alcance".

El regidor recuerda que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones vertidas contra él por la portavoz socialista local, Rocío Arrabal. Precisamente este miércoles está señalado el acto de conciliación previo a la presentación de la demanda. "Asimismo, se presentará querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si no se produce una rectificación", según Landaluce.

Landaluce, en su comunicado, trata de restar importancia al movimiento del PSOE ante el Supremo alegando que los socialistas anunciaron previamente en dos ocasiones (el 9 de enero y el 5 de febrero) que iban a acudir al Supremo "que nunca se materializaron", al menos hasta ahora. “Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron. Es humo, un intento de prolongar la nada. Los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón”, replica el alcalde.

El primer edil considera que la actuación del PSOE obedece a un “puro oportunismo político”, buscando aprovechar momentos de "especial vulnerabilidad interna de su propio partido", en referencia velada al caso de Paco Salazar, con el fin de reactivar "acusaciones infundadas" para desgastar al gobierno municipal. “Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención”, añade Landaluce, quien se define como "acosado, utilizado y perseguido” por el Partido Socialista. "No permitirá que nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor", afirma.

Renuncia a cargos orgánicos y suspensión temporal de militancia

La nota del Ayuntamiento relata que tras una reflexión “sincera y dolorosa” y con "el único objetivo de evitar que su situación personal pueda afectar a la organización política a la que ha dedicado gran parte de su vida", el alcalde ha decidido presentar su dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido.

Asimismo, ha solicitado su suspensión temporal y transitoria de militancia para poder concentrarse plenamente en su defensa. Landaluce ha matizado que esta renuncia no implica su dimisión de los cargos institucionales, por lo que seguirá al frente del gobierno de la ciudad.

José Ignacio Landaluce, en el Senado.

Continuará como alcalde y senador

“El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable”, afirma. “Sería una irresponsabilidad abandonar el liderazgo de un proyecto que está transformando Algeciras como nunca antes. Hoy más que nunca, la ciudad necesita estabilidad, firmeza y visión de futuro”, prosigue la comunicación oficial remitida por el Ayuntamiento.

"Seguiré trabajando con honestidad, transparencia y absoluta dedicación y afrontaré este proceso con la cabeza alta y el corazón firme” — José Ignacio Landaluce - Alcalde y senador

El alcalde asegura que esta decisión es “la más triste y amarga” de su vida pública, pero subraya que la ha tomado “por responsabilidad y por respeto” a todos los vecinos. Reitera que seguirá trabajando “con honestidad, transparencia y absoluta dedicación” y que afrontará este proceso “con la cabeza alta y el corazón firme”.

“Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese”, declara. “Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias”.

El alcalde agradece de manera especial el apoyo que está recibiendo de los vecinos de Algeciras: “Sentirme arropado me da fuerza para seguir luchando y mejorando nuestra ciudad. Gracias siempre”.