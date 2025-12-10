La denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Landaluce: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual

El PSOE de Algeciras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el senador y alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce (PP), por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. La denuncia surge un año después de que saltasen a la luz pública los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales a cargo del regidor.

Los socialistas, en el relato de hechos que formulan, desvelan que los citados mensajes les fueron trasladados por Luis Ángel Fernández, ex teniente de alcalde y ex diputado en el Congreso por el PP, enemistado con Landaluce tras su salida del Ayuntamiento, donde era responsable de Hacienda.

La denuncia del PSOE establece, además, una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe del grupo de Whatsapp en el que se vertieron los comentarios y que estaba integrado por ella y otra dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Los contratos

"La presente denuncia se formula en relación con la contratación como personal eventual, con dedicación completa, en el Ayuntamiento de Algeciras de Dña. Laura Ruiz Gutiérrez (ex concejala del Partido Popular) y Dña. María Inés Cortés Achedad (ex personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras y ex cónyuge de un destacado dirigente del Partido Popular), acordada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 8579, de 22 de septiembre de 2023. Asimismo, se denuncia la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García, centro de titularidad pública, con un 70% de sus plazas concertadas con la Junta de Andalucía y cuya gestión corresponde al Grupo Vitalia Home", apunta la denuncia.

La denuncia se fundamenta en la sospecha de que dichas contrataciones pudieron haberse realizado con la finalidad de impedir la divulgación de determinados mensajes de WhatsApp o informaciones en poder de las personas contratadas"

La denuncia "se fundamenta en la sospecha de que dichas contrataciones pudieron haberse realizado con la finalidad de impedir la divulgación de determinados mensajes de WhatsApp o informaciones en poder de las personas contratadas o de sus familiares directos -en el caso de Dña. María Inés Cortés Achedad, su ex cónyuge D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente destacado del Partido Popular de Algeciras que ha ocupado numerosas responsabilidades orgánicas y públicas- relativos a supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular (Dña. Eva Pajares Ruiz, actual delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz y concejala en el momento de los hechos denunciados, y Dña. Susana Pérez Custodio, concejala del Ayuntamiento de Algeciras tanto en la actualidad como en el momento de los hechos), o a cualquier otra información sobre presuntas conductas ilícitas que afectaran al alcalde o al PP de Algeciras".

Para los socialistas, "de confirmarse este eventual propósito, los fondos públicos destinados a tales contrataciones habrían sido aplicados a un fin ajeno al interés general y a las funciones propias de los puestos, pudiendo integrar un posible delito de malversación de caudales públicos".

Bajo esa línea argumental, el PSOE señala "un posible tráfico de influencias por parte del Sr. Landaluce para facilitar la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García (Algeciras), una vez cesado su puesto como personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras tras haber sido condenada en firme por el Tribunal Supremo".

"Igualmente, se solicita que se investiguen las informaciones de los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular a fin de comprobar su veracidad y determinar si los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de acoso y/o abuso sexual por parte del alcalde hacia dichas ediles", expone la denuncia.