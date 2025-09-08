José Ignacio Landaluce no desvela si será el próximo candidato del PP a la Alcaldía de Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dejado este lunes abierta la posibilidad de presentarse a las elecciones municipales de 2027 para revalidar el cargo cuando cumpla 16 años en él. En una entrevista de balance de su gestión con motivo de la apertura del curso político, realizada por la periodista Gloria Masallá en el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar de Radio Algeciras, el regidor ha eludido responder a la pregunta sobre si será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Algeciras. "Catorce años no es nada", ha afirmado en referencia a sus casi tres lustros al frente del Ayuntamiento. "Faltan dos años (para las elecciones) y quedan muchas cosas por hacer. Quiero ser un alcalde que cumpla sus sueños para con su Algeciras", ha apostillado.

Landaluce, de 66 años, ha recriminado de nuevo al Gobierno de España su falta de inversiones en el Campo de Gibraltar y su falta de transparencia respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. El alcalde ha defendido que la satisfacción de británicos y gibraltareños sobre el resultado del acuerdo hace prever que no será beneficioso para la comarca porque "nunca regalan nada".

Además, ha desvelado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa -previa a la imposición de sanciones económicas- para que los ciudadanos cumplan con la normativa en limpieza viaria porque entiende que mejorar en esa materia no es sólo cosa de la delegación municipal y sus trabajadores, sino de todos los ciudadanos.

"Para algunas cosas parece mucho tiempo y para otras parece que fue ayer, 14 años que seguimos pagando menos impuestos que cuando gobernaba el partido socialista y rebajado la deuda en 70 millones de euros", ha afirmado cuando la periodista le ha recordado que es el alcalde que más tiempo lleva en el cargo del Campo de Gibraltar.

De los logros conseguidos en los dos primeros años de la legislatura, Landaluce presume de la construcción de las nuevas pistas de exámenes de conducir, la reforma del Llano Amarillo para el proyecto del Lago Marítimo, la finalización y apertura del centro de interpretación Paco de Lucía, la rehabilitación de la capilla de San Antón, mejoras en las avenidas de San José Artesano, la demolición de la escalinata y el próximo comienzo de construcción de un gran jardín vertical, la mejora de San Isidro, pero "lo importante es lo que no se ve como renovación de líneas eléctricas la red de pluviales, etcétera".

El futuro más inmediato pasa por la conclusión del Bulevar del Secano, el centro comercial en la parcela trasera de la estación de autobuses, la mejora de las calles del barrio de La Piñera, el parque del Tropezón, dedicado Manuel El Churrero, en planes de empleo y asfaltado, así como mejora de aceras y barandillas.