Landaluce tacha de "oscurantista" la reunión entre Sánchez y Starmer por la falta de información sobre Gibraltar

El alcalde de Algeciras y presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, José Ignacio Landaluce (PP), ha mostrado este miércoles su preocupación "por el vacío de contenido" tras la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo británico, Keir Starmer, sobre el acuerdo para el encaje de Gibraltar en la UE. Para Landaluce, el encuentro ha sido "oscurantista". En la cita, ambos mandatarios se han felicitado públicamente por el pacto político, sin entrar en detalles ni en cuestiones de fondo.

"El Campo de Gibraltar permanece ajeno a cualquier información que pudiera esclarecer las lógicas dudas que se plantean en torno a las nuevas relaciones que deberán marcar el día a día de los dos territorios que comparten una verja. Ahora no sabemos en que términos se planteará esa relación urdida a espaldas de la comarca que comparte territorio con la colonia británica", ha incidido.

A juicio de Landaluce, "hasta el momento solo hemos asistido a gestos puntuales como la anunciada desaparición física de la Verja, cuyo beneficio para los trabajadores transfronterizos es innegable y nos satisfacemos por ello, pero que no es suficiente para justificar el oscurantismo sobre el resto de cuestiones importantes". Entre estas cuestiones se encuentran en régimen fiscal en Gibraltar, la gestión del medio ambiente o las pensiones de los trabajadores españoles en la colonica.

Para Landaluce, el uso conjunto del aeropuerto tampoco va a ser el revulsivo económico "para cambiar el rumbo de una comarca que ha sido denostada por parte del Gobierno en todos los aspectos". "En este momento de la historia de nuestra comarca y de Gibraltar, un encuentro entre España y Reino Unido, con el conocimiento de la Unión Europea, debería tener una agenda monográfica para perfilar ese acuerdo y darlo a conocer con luz y taquígrafos, algo que no ha sido así", ha lamentado.

Finalmente, Landaluce ha manifestado que "la comarca tiene el mismo derecho que los otros tres actores de este acuerdo y seguimos sin saber ni el contenido del acuerdo, ni el cuándo, ni el cómo". "No sabemos más allá de vagas cuestiones que se han de incluir el tratado, pero de los asuntos verdaderamente importantes como la fiscalidad o la zona de prosperidad compartida seguimos sin saber absolutamente nada", ha incidido el alcalde y senador del PP, que ha añadido que "el tiempo pasa y el Gobierno de España debe dar la cara de una vez por todas".