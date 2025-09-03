Sánchez y Starmer dan por acabadas las disputas sobre Gibraltar aunque sin dar detalles del acuerdo con la UE

Los detalles del acuerdo político entre la Unión Europea y Reino Unido para la firma de un tratado que permita la integración de Gibraltar en el espacio Schengen y la desaparición de los controles fronterizos en la Verja tendrán que esperar. El aguardado encuentro celebrado este miércoles en Londres entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo de Reino Unido, Keir Starmer, se ha saldado únicamente con felicitaciones mutuas en público por un pacto que, a la postre, está llamado a poner fin a años de disputas sobre la colonia británica.

Sánchez subrayó ante Starmer la importancia del acuerdo sobre el estatus de Gibraltar y el impulso dado para ello por el actual inquilino laborista del número 10 de Downing Street. Fue antes de comenzar la reunión y previo a la firma de un acuerdo entre España y Reino Unido para el fomento de las relaciones bilaterales y comerciales entre los dos países con materias como la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la transición verde y energética. Se trata, en este caso, del primer acuerdo suscrito entre ambos países en la era post Brexit.

En las escuetas alusiones en las declaraciones sobre el pacto en torno a Gibraltar, Sánchez lo calificó de "afortunado" e hizo hincapié en el liderazgo de Starmer para que pudiera cerrarse con éxito tras cinco años de negociaciones, buena parte de ellos con gobiernos conservadores en las islas británicas.

La visita de Sánchez a Starmer tenía una especial relevancia tras cerrarse el pasado 11 de junio el acuerdo político entre España, Reino Unido y la UE sobre el futuro estatus de Gibraltar tras el Brexit. El texto de dicho acuerdo está siendo ultimado en Bruselas, con la intención de que esté listo en octubre y sea ratificado en diciembre. Pero este calendario y estos plazos no fueron confirmados por el máximo responsable del Ejecutivo español durante su estancia en la residencia oficial del premier británico.

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan acabar en enero con la Verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre La Línea de la Concepción y el Peñón, cuya presumible desaparición eliminará barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

Sánchez también recordó que hace siete años que un presidente del Gobierno español no se reunía con su homólogo británico en Londres y consideró que eso era "mucho tiempo" dadas las relaciones existentes entre ambos países. Ya que, según Sánchez, en la actualidad España y Reino Unido cuentan con gobiernos alineados en muchos asuntos y en muchas políticas.