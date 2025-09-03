Antonio Sanz critica "incumplimiento" del Gobierno al Estatuto de Autonomía por "falta de información" sobre el acuerdo de Gibraltar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la "falta de transparencia y de información e incumplimiento del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno de España" con el de la Junta de Andalucía en relación con el futuro acuerdo sobre Gibraltar.

Sanz se refirió así al artículo 242 del Estatuto de autonomía, sobre la la participación de la Junta en organismos internacionales, que expone: "La Junta de Andalucía participará en los organismos internacionales en asuntos de singular relevancia para la Comunidad Autónoma, en el seno de la delegación española. Podrá hacerlo directamente cuando así lo permita la normativa estatal”.

"Andalucía ha apostado siempre por un acuerdo y sigue apostando por un acuerdo, lo que no podemos es perder la oportunidad de tener el mejor acuerdo", ha manifestado Sanz en declaraciones a los periodistas. "La obsesión no es quitar la Verja, es equilibrar social y económicamente al Campo de Gibraltar con un territorio que tiene una serie de beneficios fiscales que lo hace mucho más atractivo para invertir", ha resaltado. El consejero ha añadido que "si eso no se corrige, pues de lo que dice el ministro [de Exteriores, José de Manuel Albares] de prosperidad compartida lo que se va a consolidar es la desigualdad compartida, y eso no es el futuro".

"Ahora se nos cita, junto a todos los demás, pero para no contarnos nada, porque dice que no se puede contar y nos traslada lo que hemos leído en los periódicos", recalca Sanz

Sanz ha insistido en que la Junta de Andalucía debería, por la Constitución y el Estado de Autonomía, tener toda la información, "como antes ocurría cuando no estaba este ministro, que la Junta de Andalucía siempre había sido informada". "Ahora se nos cita, junto a todos los demás, pero para no contarnos nada, porque dice que no se puede contar y nos traslada lo que hemos leído en los periódicos", ha recalcado Sanz.

Sanz teme que "finalmente lo que se tenga sea una oportunidad perdida". "Tenemos por delante la mayor oportunidad para equilibrar social y económicamente a la zona, especialmente para proyectar un impulso socioeconómico del Campo de Gibraltar, y no vamos a tener otra oportunidad de lograrlo, entre otras cosas, equilibrando la fiscalidad y haciendo atractivo invertir en el Campo de Gibraltar frente a los beneficios que sí tiene Gibraltar", ha afirmado.

"Si eso no está en el acuerdo, que no se sabe, si no hay otros avances para los trabajadores o en el impulso social del Campo de Gibraltar, corremos el riesgo de entrar en la oportunidad perdida", por lo que ha incidido en que la Junta "quiere acuerdo, pero no cualquier acuerdo".