El Ayuntamiento de Algeciras defiende su inversión en los colegios: "La mayor en la historia de la ciudad"

El Ayuntamiento de Algeciras ha defendido las inversiones realizadas en los colegios de la ciudad durante este año, un día después de que el PSOE criticase las actuaciones municipales y denunciase "graves deficiencias" en los centros educativos a pocos días del inicio del curso escolar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez Hueso, han respaldado las inversiones del Ayuntamiento en los colegios. De hecho, el primer edil ha subrayado que la inversión "es la mayor en la historia de la ciudad".

Vázquez Hueso ha recordado que "se está ejecutando el Plan de Mejora de Colegios 2025, impulsado por el Ayuntamiento con una inversión total de 1,15 millones de euros, de los cuales más de 400.000 euros se destinan a la rehabilitación de edificios escolares, concretamente en los centros CEIP Blanca de los Ríos, CEIP Alfonso XI, CEIP Virgen del Mar, CEIP Santa Teresa, EI El Faro y CEIP San García. Gracias a la buena gestión, el remanente de estas obras se ha invertido en una nueva actuación en el CEIP Pelayo".

Durante este año 2025, según explica el teniente de alcalde, "se está llevando a cabo el pintado de cuatro centros educativos, cuando el compromiso inicial era intervenir en dos. Los colegios beneficiados son: CEIP Santa Teresa, CEIP Virgen del Mar, CEIP San García y CEIP Pelayo".

A ello se suman, según el Ayuntamiento, los trabajos de repintado de más de 200 pasos de peatones en el entorno de los centros educativos de la ciudad, "actuaciones que se desarrollan de cara al inicio del curso escolar con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de los escolares y sus familias". El delegado también ha destacado que, desde el año 2023, todos los colegios de la ciudad cuentan de forma estable con conserjes, "un hito que nunca antes se había alcanzado en Algeciras".

En paralelo, sostiene el Ayuntamiento que se están ejecutando obras de mejora eléctrica en un total de 26 centros, con una inversión de 531.000 euros, financiada por la Diputación de Cádiz a través del programa Cádiz Marcha. Los últimos colegios en los que se ha actuado son: CEIP General Castaño, CEIP Nuestra Señora de Europa, CEIP Alfonso XI y EI El Faro.

Landaluce ha sido tajante: "Este año contamos con la mayor dotación presupuestaria que nuestra ciudad ha hecho nunca en su historia para mejorar sus colegios. Es nuestro objetivo seguir cumpliendo con lo que prometimos a las familias y a la comunidad educativa, así que seguiremos trabajando para adecentar, embellecer y mejorar nuestros colegios, para que sean lugares seguros y cómodos dónde nuestros más pequeños puedan desarrollarse formativa y personalmente".