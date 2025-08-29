El PSOE alerta de graves deficiencias en colegios de Algeciras a pocos días del inicio del curso

El PSOE de Algeciras ha mostrado su preocupación por las condiciones de muchos centros educativos de la ciudad, a escasos días del inicio del curso escolar 2025-26. Según la formación, las actuaciones llevadas a cabo este verano por el Ayuntamiento resultan "insuficientes" tras años de abandono, pese a la campaña de promoción desplegada por el PP local.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, recordó este viernes que el mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria es competencia exclusiva del Ayuntamiento. "Si esto se hubiera ido haciendo año a año, muchos de nuestros centros educativos estarían en mejores condiciones, y algunos no tendrían goteras cuando llueve, persianas rotas, cornisas que se caen a trozos y muros agrietados, entre otros desperfectos en aulas, gimnasios, pasillos y baños", señaló.

Arrabal destacó que son numerosas las carencias acumuladas y reclamó al alcalde que invierta en los colegios, como mínimo, los 425.600 euros previstos en los Presupuestos Municipales. “Es lamentable que, a pocos días de que comience el curso, aún falte por invertir buena parte de esa partida presupuestaria, que ya de por sí resultaba claramente insuficiente”, apuntó.

La portavoz socialista criticó, además, que el colegio de Pelayo se vaya a pintar "con los niños ya dentro de las aulas", lo que consideró una nueva "falta de previsión" de la delegación municipal de Educación, tras dos años de retraso respecto al compromiso adquirido con la comunidad educativa. Arrabal recordó que el deterioro del edificio motivó que los propios padres y madres realizaran trabajos de pintura en cornisas, patio, rejas y ventanas.

En cuanto al estado de los pasos de peatones y la señalización en los accesos a los colegios, la dirigente socialista consideró que tampoco es suficiente pintar algunos a pocos días del inicio escolar. "El mantenimiento en buen estado de estas señalizaciones horizontales es una obligación del Ayuntamiento, y no se cumple como debería", advirtió.

Arrabal recordó que este servicio está adjudicado a una empresa privada y que tiene un coste anual de 1,3 millones de euros para los vecinos de Algeciras. “Está muy bien que se ‘repinten’ los pasos de peatones más cercanos a los colegios, faltaría más, con el peligro que conlleva que algunos ni se vean, pero no se olvide que la ciudad está llena de pasos de peatones y otras señales horizontales, como las de ‘stop’ y ‘ceda el paso’, que son un peligro por lo gastada que está la pintura, especialmente en las barriadas más olvidadas”, concluyó.