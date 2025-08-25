El PSOE critica la “escasa” oferta cultural de Algeciras durante el verano

El PSOE de Algeciras ha cargado contra la gestión cultural del gobierno municipal de José Ignacio Landaluce durante este verano, al que acusa de presentar una agenda “pobre, repetitiva e insuficiente para una ciudad de la envergadura de Algeciras”.

La concejala socialista Eva Corbacho, también secretaria de Cultura de la ejecutiva local, señaló que las principales propuestas culturales de los últimos meses han surgido de la iniciativa privada o de colectivos ciudadanos, como los conciertos del Cabaret Festival, los recitales organizados por locales de hostelería o la programación de la asociación AlCultura, “muy superior a la que ha ofrecido el Ayuntamiento”.

Corbacho criticó la “autocomplacencia” del alcalde al difundir cada semana una agenda cultural reducida a las proyecciones infantiles en la playa y a “recordatorios” de exposiciones permanentes en el Museo Municipal, cuya programación y horarios calificó de “poco atractivos en verano”.

La edil socialista subrayó que “no se puede confundir Cultura con Feria y Fiestas”, y lamentó que el gobierno local no haya estado presente ni haya respaldado actos impulsados por colectivos culturales, como el homenaje al poeta Federico García Lorca en el 89 aniversario de su asesinato.

Asimismo, denunció el “abandono” de infraestructuras como el Teatro Florida, "aún cerrado tras los daños sufridos el pasado invierno", o el Museo Municipal, "que continúa con humedades y desperfectos".

“Este verano ha demostrado que la Cultura no es una prioridad para Landaluce y su equipo”, concluyó Corbacho, quien pidió al gobierno local que apoye más a los artistas algecireños y tome como referencia la oferta cultural de municipios vecinos “con menos recursos pero con una programación mucho más amplia y variada”.